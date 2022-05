Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski uważa Bayern za zamknięty rozdział. Polak wyraźnie chce transferu. Dla Goal.pl w tej sprawie wypowiedział się Cezary Kucharski, jego były agent.

Transfer Roberta Lewandowskiego do Barcelony zdaje się być coraz bliżej

Jasne stanowisko w tej sprawie ma polski napastnik

O tej kwestii dla Goal.pl wypowiedział się Cezary Kucharski, w przeszłości agent Lewandowskiego

Kucharski zdradził pierwotny plan Lewandowskiego na karierę

Od tygodni Robert Lewandowski jest zaangażowany w negocjacje, które mają sprawić, ze Polak zamieni Bayern na Barcelonę. Kapitan reprezentacji Polski podczas zgrupowania kadry stwierdził, ze nie wyobraża sobie pozostania w Monachium. W programie Wieczór live dla Goal.pl w tej sprawie wypowiedział się były agent Lewandowskiego.

– Robert był przygotowany, chciał to powiedzieć akurat w tym momencie, żeby to mocno wybrzmiało. Widać, że jest zdeterminowany do tego, aby odejść z Bayernu. Jeszcze gdy pracowaliśmy razem, ja cały czas przekonywałem Rummenigge i Hoenessa, że w którymś momencie musicie go puścić do innego klubu – powiedział Cezary Kucharski. Zdradził on jaką ścieżkę kariery planował dla swojego ówczesnego klienta.

– Naszym celem było, żeby Robert zagrał w Hiszpanii. Później po Hiszpanii planowaliśmy Stany Zjednoczone. O tym Hoeness i Rummenigge byli cały czas informowani. Te rozmowy nie były w takim napięciu, jakie dziś jest między Robertem, a Bayernem. Piłkarz musi pomóc swojemu agentowi, żeby doprowadzić do transferu – stwierdził Kucharski, który odniósł się również do tego, jak w sprawie odejścia Lewandowskiego zachowuje się Bayern.

– Nie zgadzam się z Uli Hoenessem, który powiedział, ze tu chodzi o pieniądze. Wydaje mi się, ze to Bayernowi chodzi o pieniądze, a nie żeby uszczęśliwić swojego piłkarza, którym im dał tyle goli, tytułów. To raczej oni myślą o pieniądzach, a nie Robert – wyjaśnił Kucharski.

