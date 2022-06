fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Fortuna Duesseldorf zaczęła przygotowania do nowego sezonu 2. Bundesligi. Wraz z ekipą z zaplecza niemieckiej ekstraklasy przygotowania do nowej kampanii wznowił Dawid Kownacki, który był wypożyczony w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 do Lecha Poznań.

Fortuna Duesseldorf w ostatnim sezonie zakończyła rywalizację w 2. Bundeslidze na 10. pozycji. Niewykluczone, że w kolejnej kampanii ekipa Esprit Arena będzie chciała powalczyć o awans do elity. Tymczasem ciekawe wieści pojawiły się w kontekście jednego z polskich piłkarzy tego klubu.

Oficjalna strona internetowa Fortuny poinformowała, że w kadrze drużyny na zgrupowanie w Austrii znalazło się 27 piłkarzy, w tym Dawid Kownacki. Polski zawodnik nie jest zresztą jedynym, który wrócił do klubu z wypożyczenia, bo podobnie wyglądała sytuacja z Opoku Ampomahem.

Kownacki ma kontrakt ważny z klubem z Niemiec do końca czerwca 2023 roku. W ostatnim sezonie 25-latek wystąpił łącznie w 24 spotkaniach, w których strzelił sześć goli, a ponadto zanotował trzy asysty.

Fortuna pierwsze spotkanie ligowe w nowej kampanii rozegra 16 lipca, mierząc się na wyjeździe z Magdeburgiem. Mecz odbędzie się o 13:30.

