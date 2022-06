fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Lecha Poznań

Lech Poznań jest w trakcie przygotowań do nowego sezonu. WP SportoweFakty podają natomiast, że szeregi Kolejorza może wzmocnić Alfonso Sousa. Dziennikarz Piotr Koźmiński daje do zrozumienia, że kwestią czasu jest, kiedy pomocnik zakotwiczy w klubie z Bułgarskiej.

Lech Poznań jak na razie sfinalizował tylko jeden transfer

Możliwe, że wkrótce szeregi Kolejorza wzmocni nowy pomocnik

WP SportoweFakty podają, że niebawem ekipę z Poznania ma zasilić Alfonso Sousa

Lech blisko pozyskania ofensywnego pomocnika

Lech Poznań do nowej kampanii przystąpi, chcąc obronić mistrzowski tytuł. Jednocześnie latem Kolejorz ma zamiar zapewnić sobie co najmniej miejsce w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Tymczasem w I rundzie eliminacji do fazy grupowej Ligi Mistrzów lechici zmierzą się w dwumeczu z Karabachem Agdam.

Na temat ewentualnych wzmocnień mistrzów Polski nowe wieści przekazał dziennikarz Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty. Jego zdaniem wkrótce szeregi Lecha wzmocni Alfonso Sousa, mający wzmocnić drugą linię ekipy z Poznania. Suma transakcji ma wynieść mniej niż milion euro.

Aktualnie są prowadzone negocjacje w sprawie sumy odstępnego za 22-latka. Wiadomo natomiast, że Alfonso Sousa jest zdecydowany na dołączenie do ekipy dowodzonej przez Johna van den Broma.

W ostatnim sezonie piłkarz Belenenses rozegrał 33 mecze. Zdobył w nich trzy bramki, a także zaliczył dwa kluczowe podania.

