Dawid Kownacki ma kontrakt ważny z Fortuna Duesseldorf tylko do końca trwającego sezonu. Ostatnio w niemieckich mediach pojawiały się doniesienia, że 25-latek może w przypadku awansu zostać w klubie. Zawodnik wypowiedział się na ten temat w rozmowie z Kanałem Sportowym w programie "Loża Piłkarska".

fot. PressFocus Na zdjęciu: Dawid Kownacki

Dawid Kownacki jeszcze tylko przez kilka miesięcy będzie bronił barw Fortuny Duesseldorf

Zawodnikw w programie “Loża Piłkarska” w Kanale Sportowym wprost powiedział, że już decyzja została podjęta

Media spekulują, że zawodnik może zakotwiczyć w Borussii M’gladbach

Kownacki rozstanie się z Fortuną

Dawid Kownacki trafił do Fortuna Duesseldorf latem 20202 roku z Sampdorii. Początki zawodnika w niemieckiej ekipie nie były łatwe. Ostatnio jednak trudno wyobrazić sobie drużynę z 2. Bundesligi bez siedmiokrotnego reprezentanta Polski.

W kontekście zawodnika nie milkną spekulacje związane ze zmianą pracodawcy. Kownacki łączony jest między innymi z transferem do Borussii M’gladbach. Co sam zainteresowany o tym myśli?

– Widziałem informacje o tym, że mogę zostać w Fortunie. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego się pojawiła. Prowadziłem wcześniej długie rozmowy z klubem i po prostu podjąłem decyzję, że kontraktu nie przedłużę. Podaliśmy sobie rękę. Zadeklarowałem jednocześnie, że do końca sezonu będę dawał z siebie wszystko – powiedział napastnik w rozmowie z Mateuszem Borkiem w “Loży Piłkarskiej”.

– Borussia M’gladbach? Nic na ten temat nie wiem. Co do Fortuny dałem jasno do zrozumienia, że decyzja zapadła. Myślę, że wszyscy w klubie są już z tym pogodzeni – dodał Kownacki.

