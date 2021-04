Kolejne spekulacje dot. Haalanda. Brak klauzuli dot. Ligi Mistrzów

W umowie Erlinga Haalanda z Borussią Dortmund nie znajduje się żadna klauzula umożliwiająca zawodnikowi odejście z klubu w przypadku braku awansu do Ligi Mistrzów – poinformowało ESPN.

Miejsce w tabeli zadecyduje o przyszłości Haalanda?

Borussia Dortmund zajmuje obecnie dopiero piąte miejsce w tabeli Bundesligi z czterema punktami straty do wyprzedzającego go Eintrachtu Frankfurt. W ostatnim czasie głośno mówiło się o możliwym odejściu Haalanda z klubu w przypadku braku awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Erling Haaland znajduje się na celowniku wielu europejskich klubów, a jego menedżer Mino Raiola miał już prowadzić rozmowy z hiszpańskimi gigantami – Barceloną i Realem Madryt. Przed ewentualnym transferem zainteresowane kluby będą musiały jednak dojść do porozumienia z Borussią Dortmund w sprawie warunków transferu.

Niepotwierdzone klauzule

Haaland jest związany z Borussią umową do 2024 roku. Według nieoficjalnych informacji znajduje się w niej klauzula z kwotą odstępnego w wysokości 75 – 100 milionów euro, ale może zostać aktywowana dopiero latem 2022 roku. Według informacji ESPN, w umowie nie ma natomiast zapisu umożliwiającego piłkarzowi odejście z klubem po zakończeniu obecnego sezonu w przypadku braku awansu. Niewykluczone jednak, że w takiej sytuacji Borussię do sprzedaży zmuszą względy finansowe.

Przedstawiciele Borussii Dortmund są świadomi dużego zainteresowania zawodnikiem. Oprócz wspomnianych Real Madryt i Barcelony, piłkarz jest łączony również z Manchesterem United, Manchesterem City, Liverpoolem i Chelsea. Można spodziewać się, że menedżer Mino Raiola oraz ojciec zawodnik Alf-Inge Haaland wkrótce pojawią się w Anglii, gdzie spotkają się z przedstawicielami kolejnych klubów.