Kiel podzielił los Plymouth. Puchacz z drugim spadkiem w sezonie

Sean Troup / Alamy Na zdjęciu: Tymoteusz Puchacz

Dwa spadki Puchacza w sezonie 2024/2025

Tymoteusz Puchacz bieżący sezon rozpoczynał jako piłkarz Holstein Kiel, gdzie podpisał kilkuletni kontrakt. Przygoda w Bundeslidze nie potoczyła się jednak po myśli reprezentanta Polski. Wahadałowy rzadko pojawiał się na boisku, a pierwszą część kampanii zakończył, mając na swoim koncie zaledwie 12 występów. Z racji tego w styczniu został wypożyczony do innego klubu w celu regularnej gry.

Wybór padł na drugoligowe Plymoutyh Argyle, rywalizujące w Championship. Na drugim poziomie rozgrywkowym w Anglii pokazał się z dobrej strony, notując 18 spotkań, w których zaliczył jedną asystę. Niestety nie pomógł drużynie w utrzymaniu, bowiem The Pilgrims zajęli przedostatnie 23. miejsce w lidze i spadli do League One. Tymoteusz Puchacz wrócił zatem do Holstein Kiel, gdzie znowu spadł z ligi.

W sobotę (10 maja) Holstein Kiel podejmował przed własną publicznością Freiburg. Mimo prowadzenia (1:0) nie byli w stanie dowieźć zwycięstwa do ostatniego gwizdka, przegrywając ostatecznie (1:2). Tym samym nie zdołali zapewnić sobie utrzymania w Bundeslidze. Na kolejkę przed końcem mają zaledwie 25 punktów i zajmują 17. miejsce w tabeli.

Na ten moment nie wiadomo, czy Puchacz pozostanie w Holstein Kiel na kolejny sezon, czy może zmieni klub. Obecna umowa polskiego piłkarza obowiązuje do czerwca 2028 roku.