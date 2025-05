Kiwior w jednym klubie z De Bruyne?! Gigant pyta o Polaka

Jakub Kiwior może wrócić latem do Serie A. Jak informuje serwis areanapoli.it reprezentant Polski znalazł się pod lupą Napoli. Lider ligi włoskiej interesuje się też Kevinem De Bruyne.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kiwior

Kiwior i De Bruyne mogą zagrać dla Napoli, Manna był w Londynie

Jakub Kiwior mocno pracuje na to, aby latem dołączyć do innego czołowego klubu w Europie. Choć aktualnie reprezentant Polski nie może narzekać na brak regularnej gry, to jego sytuacja jest tylko tymczasowa. Środkowy obrońca zastępuje w Arsenalu kontuzjowanego Gabriela.

Gdy Brazylijczyk wróci do zdrowia, prawdopodobnie będzie wiązało się z tym to, że Kiwior wróci na ławkę rezerwowych. Niewykluczone więc, że latem były piłkarz Spezii zmieni klub na zasadzie transferu definitywnego. Na brak zainteresowania narzekać nie może, bowiem wśród chętnych wymienia się topowe zespoły z Serie A. Warto przypomnieć, że 25-latek w latach 2021-2023 grał we Włoszech.

Zobacz wideo: Czy skończyła się moda na Polaków w Serie A?

Najnowsze informacje ws. Kiwiora przekazał serwis areanapoli.it, a dokładnie Gianluca Vitale. Zdaniem dziennikarza dyrektor sportowy Napoli, Giovanni Manna wybrał się ostatnio w podróż do Londynu. Jego misją były nie tylko rozmowy z przedstawicielami Kevina De Bruyne. Przypomnijmy, że ostatnio pojawiły się wieści, że pomocnik może kontynuować karierę na Półwyspie Apenińskim.

Oprócz rozmów z piłkarzem Manchesteru City przedstawiciel Napoli odbył spotkanie ws. ewentualnego transferu Jakuba Kiwiora. Neapolitańczycy widzą w nim następcę Kalidou Koulibaly’ego, który przez lata stanowił fundament defensywy Partenopei.

Kiwior jest głównym kandydatem do wzmocnienia obrony Napoli. Według źródła transfer będzie możliwy jeśli Arsenal otrzyma za obrońcę 30 milionów euro. Do tego samo wynagrodzenie polskiego piłkarza musi być wyższe niż obecne gwarantujące mu 2 mln euro netto.