IMAGO / USA TODAY Network Na zdjęciu: Leo Messi

Eduard Romeu udzielił ostatnio kilku wywiadów

Wiceprezes wypowiadał się głównie na tematy finansowe, ale nie tylko

Nie zabrakło też pytania dotyczącego ewentualnego powrotu Leo Messiego

“Nawet o tym nie rozmawiamy”

W ostatnim czasie Eduard Romeu stał się bardzo aktywny w mediach. Wiceprezes FC Barcelony udzielił w minionych dniach wywiadów Mundo Deportivo, Sportowi, L’Esportiu i Esport 3. Rozmowy dotyczyły głównie sytuacji finansowej klubu. Pojawiły się też jednak motywy interesujące mniej zaangażowanych kibiców, takie jak ewentualny powrót Lionela Messiego. Ostatnio pojawiły się przecież doniesienia, że Argentyńczyk mógłby wrócić do stolicy Katalonii na styczeń i luty, jako że jego Inter Miami nie awansował do play-offów.

– Na pewno nadejdzie odpowiedni dzień i moment, kiedy pojawią się okoliczności, byśmy mogli złożyć mu odpowiedni hołd. On na to zasłużył, a my bardzo tego pragniemy. Reszta to spekulacje, nawet o tym nie rozmawiamy – powiedział Romeu.

Kibice mogą zatem raczej zapomnieć o powrocie legendy do Blaugrany – przynajmniej w najbliższym czasie.

Messi w tym sezonie rozegrał już 13 meczów dla Interu Miami. Zanotował w nich 11 bramek i pięć asyst.

