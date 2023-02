PressFocus Na zdjęciu: Oliver Kahn

Manuel Neuer w wywiadzie wyraził złość z powodu zwolnienia przez Bayern Monachium trenera bramkarzy, Toniego Tapalovicia. Szybko na te słowa zareagował Oliver Kahn.

Manuel Neuer wyraził żal z powodu zwolnienia trenera bramkarzy Bayernu Monachium

Oliver Kahn uważa, że takie słowa nie licują z rolą kapitana bawarskiej drużyny

Jednocześnie prezes zarządu Die Roten podkreślił, że sam znalazł się kiedyś w podobnej sytuacji

“Poważnie porozmawiamy na ten temat z Neuerem”

Wokół Bayernu Monachium zawrzało. Manuel Neuer dał wywiad, w którym mocno narzekał na zwolnienie bramkarza Die Roten, Toniego Tapalovicia.

– Czułem się tak, jakby mnie kopnięto, gdy już byłem na dnie. Czułem, że moje serce zostało wyrwane. To była najbardziej brutalna rzecz, jaką przeżyłem w swojej karierze, a doświadczyłem wielu rzeczy. Jestem twardy psychicznie, ale to, co się stało teraz, jest na innym poziomie. Wszyscy w naszej grupie bramkarzy się rozpadli na kawałki. Zaczęliśmy płakać. Myślę, że to mówi wszystko. Toni był bardzo lubiany – powiedział kontuzjowany bramkarz.

Sprawę szybko skomentował Oliver Kahn.

– To, co powiedział Manuel w wywiadach w związku ze zwolnieniem Tapalovicia nie było odpowiednie ani w świetle tego, że jest kapitanem, ani ze względów na wartości prezentowane przez Bayern. Ponadto jego wypowiedzi pojawiły się w złym czasie, bo czekają nas bardzo ważne mecze – powiedział prezes zarządu bawarskiej drużyny. – Jest osobiście dotknięty, trzeba to poniekąd zrozumieć. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Tłumaczyliśmy mu, że to decyzja, która nie została podjęta pochopnie, że to najlepsze rozwiązanie i dla niego, i dla zespołu. Byłem w podobnej sytuacji jako reprezentant Niemiec w 2004 roku. Nasz trener bramkarzy, Sepp Maier, poczuł się źle traktowany przez niemiecką federację i doszło do rozstania. Pracowałem z nim od lat i mieliśmy relację pełne zaufania. Też byłem rozczarowany i zły na DFB. Priorytetem były jednak wspólne cele. Są ważniejsze niż osobiste odczucia. Dlatego zdecydowałem się wtedy nie poruszać sprawy publicznie. Manuel zrobił coś przeciwnego – dodał Kahn.

To z pewnością nie koniec sprawy. Kicker podkreśla, że teraz relacje pomiędzy Neuerem a trenerem Nagelsmannem jeszcze bardziej się ochłodziły.

Najbliższym meczem Bayernu jest ligowe starcie z Wolfsburgiem. Dojdzie do niego w niedzielę.

