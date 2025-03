Jobe Bellingham coraz bliższy transferu. Kierunek: Bundesliga

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Jobe Bellingham

Jobe Bellingham gotowy na transfer

Bellingham to nazwisko, które ma ogromne znaczenie w współczesnym świecie futbolu. Jude, starszy z braci, to jedna z największych gwiazd piłki – 21-latek z Brimginham trafił do Borusii Dortmund, a z BVB do Realu Madryt. Podobną drogą chce podążyć dwa lata młodszy Jobe. W lecie 2023 roku zamienił Birmingham na Sunderland. Po dwóch latach Anglik może wykonać kolejny krok.

Jobe Bellingham jest coraz bliższy letniego transferu. Wiele wskazuje na to, że środkowy pomocnik opuści ojczyznę i przeniesie się do Niemiec, zasilając szeregi jednego z największych klubów Bundesligi. Florian Plettenberg wskazał faworyta w wyścigu o popis 19-latka – to RB Lipsk. Byki wyrażają poważne zainteresowanie sprowadzeniem młodzieżowego reprezentanta Synów Albionu.

Sunderland może spodziewać się solidnego zarobku – dwa lata temu zapłacili Birmingham niecałe dwa miliony euro. Teraz portal Transfermarkt wycenia Jobe’a na 11 razy więcej, czyli na 22 miliony euro. Jednak cena za nastolatka może okazać się jeszcze wyższa. W tym sezonie młodszy z braci Bellinghamów w 34 meczach Championship strzelił cztery gole i zanotował trzy asysty. Sunderland walczy o awans do Premier League i jeżeli zdoła tego dokonać, kwota odstępnego pójdzie w górę.