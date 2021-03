Jak donosi niemiecki Kicker, Kingsley Coman odrzucił pierwszą propozycję przedłużenia kontraktu z Bayernem Monachium.

Coman czeka na lepszą propozycję

Francuski skrzydłowy jest związany z Bayernem Monachium od 2015 roku. To wtedy dołączył do rekordowych mistrzów Niemiec na zasadzie wypożyczenia z Juventusu. Po dwóch latach Bawarczycy postanowili odkupić go od turyńczyków za 20 milionów euro. Jego pobyt w zespole Die Roten nie zawsze był udany, ale w ostatnich latach stał się niekwestionowanym graczem pierwszego składu. Klamrą dopinającą jego progres był finał ostatniej edycji Ligi Mistrzów, w którym Kingsley Coman zdobył jedyną bramkę przeciwko swemu byłemu klubowi, Paris-Saint Germain.

Obecna umowa skrzydłowego z niemieckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku, ale włodarze Bayernu chcą za wszelką cenę uniknąć sytuacji podobnej do tej Davida Alaby. Przypomnijmy, że Austriak po trzynastu latach w barwach Die Roten odejdzie tego lata za darmo do innego klubu. Bawarczycy chcą zabezpieczać się szybszym przedłużaniem umów z kluczowymi zawodnikami, przez co już zaproponowali 24-letniemu Francuzowi nowy kontrakt.

Sam zawodnik jednak nie spieszy się ze złożeniem podpisu. Odmówił pierwszej propozycji Karla-Heinze Rummenigge i zarządu, wedle której związałby się z obecnym klubem do 2026 roku.

Chętni z kolejnej wielkiej ligi

Coman rozpoczął swoją przygodę w Paris-Saint Germain, następnie trafił do Juventusu, a stamtąd do Bayernu. Ma na koncie mistrzostwa trzech największych europejskich lig, a teraz są nim ponoć zainteresowane wielkie kluby z kolejnej z nich. Mowa tu o reprezentujących Premier League dwóch zespołach z Manchesteru. Zimą zawodnik dał kilka wywiadów w swojej ojczyźnie, w których przyznawał, że jest w stanie wyobrazić sobie zmianę otoczenia. Tej samej zimy sam Rummenigge powiedział jednak jasno, że zawodnik jest nie na sprzedaż.

Jako, że w związku z prolongatą obecnej umowy nie ma większej presji czasu, negocjacje powinny odbywać się harmonijnie. Jednocześnie jasne jest, że Bayern chciałby zamknąć tę kwestię jak najszybciej, by wykluczyć zapędy zawodnika do odejścia po wygaśnięciu obecnego kontraktu.

W bieżącym sezonie Coman jest jednym z kluczowych zawodników dla Hansiego Flicka. W 19 spotkaniach Bundesligi zanotował trzy bramki i dziesięć asyst.