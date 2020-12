Dotkliwa kara dla napastnika M’Gladbach

Dotkliwe konsekwencje poniesie zawodnik Borussii M’Gladbach Marcus Thuram za swoje skandaliczne zachowanie podczas sobotniego spotkania z TSG Hoffenheim. Reprezentant Francji za oplucie rywala został zawieszony przez Niemiecką Federację Piłkarską (DFB) na pięć spotkań i będzie musiał zapłacić grzywnę w wysokości 40 tysięcy euro.

23-letni zawodnik został ukarany czerwoną kartką przez sędziego sobotniego spotkania Borussii M’Gladbach z Hoffenheim za oplucie Stefana Poscha. Thuram już wcześniej za swoje zachowanie został ukarany przez swój klub odebraniem miesięcznego wynagrodzenia.

W poniedziałek zachowaniem napastnika Borussii zajęła się również Niemiecka Federacja Piłkarska (FA). Na piłkarza zostało nałożone zawieszenie na pięć najbliższych spotkań. Oznacza to, że Thuram będzie mógł wrócić na boisko dopiero 22 stycznia, kiedy jego drużyna zmierzy się z Borussią Dortmund.

Sam zawodnik na swoim twitterowym koncie opublikował przeprosiny. “Zareagowałem na przeciwnika w niewłaściwy sposób i to było przypadkowe, a nie celowe. Przepraszam wszystkich, Stefana Poscha, moich rywali, moich kolegów z drużyny, moją rodzinę i wszystkich tych, którzy widzieli moją reakcję” – napisał.

Thuram, który do M’Gladbach trafił latem 2019 roku, jest bardzo ważnym zawodnikiem drużyny. W jej barwach rozegrał do tej pory 59 spotkań we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 18 bramek i dokładając do tego 17 asyst.