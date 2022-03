Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski wciąż nie otrzymał nowej umowy od Bayernu Monachium. Mistrz Niemiec chce jednak zatrzymać Polaka.

Robert Lewandowski ma kontrakt z Bayernem do 30 czerwca 2023 roku

Klub dotychczas nie zaproponował Polakowi nowej umowy

Na temat 33-latka wypowiedział się jego klubowy trener oraz dyrektor sportowy monachijczyków

Bayern wierzy w pozostanie Lewego

W sobotnim meczu z Unionem Berlin Robert Lewandowski kolejny raz wpisał się na listę strzelców. Polak skończył spotkanie z dubletem, dzięki czemu w samej Bundeslidze ma już 31 bramek. Snajper Bayernu potwierdził, że zasługuje na nową umowę.

Aktualny kontrakt Lewandowskiego wiąże go z Bayernem do 30 czerwca 2023 roku. Media są zgodne, że obie strony chcą kontynuować współprace. Klub wciąż nie zaproponował Polakowi nowej umowy, co sprawia, że nie brakuje pytań o klubową przyszłość 33-latka.

– Zakładam, że zostanie z nami na dłużej. Nie słyszałem nic przeciwnego Dużo z nim rozmawiam, mamy ożywioną wymianę zdań. Dziś był wyjątkowo dobry. Ta jego chciwość na bramki jest czymś dobrym. Chcielibyśmy go zatrzymać, to oczywiste. Ale nie zawsze jest to takie proste – tak o Lewandowskim wypowiedział się jego klubowy trener, Julian Nagelsmann.

– Mamy swoje plany. Idziemy swoją drogą i wykonamy swoją pracę. Musimy upewnić się, że jakość zespołu i strona ekonomiczna pasują do siebie Nie ma wątpliwości, że spróbujemy wszystkiego. Widzę, że jest bardzo skoncentrowany, mamy wielkie cele – chcemy zdobyć mistrzostwo i Ligę Mistrzów. Lewy jest pełnym profesjonalistą, doskonale się do nas dopasowuje – rzekł Hasan Salihamidzić (dyrektor sportowy Bayernu) na temat polskiego napastnika.

