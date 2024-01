Ciąg dalszy problemów Borussii Dortmundu

IMAGO / Steinbrenner Na zdjęciu: Mats Hummels

Borussia Dortmund zajmuje 5. miejsce w tabeli

Drużyna zmaga się z licznymi kontuzjami

Najbliższy mecz może stracić m.in. Mats Hummels

Problemy kadrowe Borussii Dortmundu

Borussia Dortmund zagra w sobotę o 15:30 wyjazdowy mecz z FC Koeln. Presja na gościach jest duża, bo zajmują odległe miejsce w ligowej tabeli. Zespół, który przed rokiem dopiero w ostatniej kolejce stracił mistrzostwo Niemiec, teraz jest poza pierwszą czwórką dającą grę w Lidze Mistrzów.

Co gorsza trenera Edina Terzicia martwi sytuacja kadrowa. Zarówno Matsa Hummelsa, jak i Marco Reusa może zabraknąć w meczu z FC Koeln. – Mats co prawda odbył lekki trening, ale jest za wcześnie, by mówić o tym czy na pewno wróci na boisko. Podobnie prezentuje się sytuacja z Marco Reusem. Zobaczymy jak sytuacja będzie wyglądać w sobotę – wyjaśnił Terzic.

W przypadku Reusa nie chodzi jednak o kontuzję, a o objawy grypy jakie zawodnik zgłosił przed kilkoma dniami.

Na długiej liście nieobecnych w Borussii znajdują się także Karim Adeyemi, Julien Duranville, Felix Nmecha i Julian Ryerson.

