Bundesliga: Borussia i RB Lipsk z pełną pulą

Bez większych niespodzianek obeszło się w sobotnich spotkaniach 9. kolejki niemieckie Bundesligi. Trzy punkty na swoje konto zapisały Borussia Dortmund, RB Lipsk i SC Freiburg.

Bez zaskoczeń w sobotnie popołudnie

Borussia do wyjazdowego spotkania z Arminią Bielefeld przystępowała ze świadomością, że w najbliższych tygodniach będzie musiała sobie radzić bez swojego najlepszego strzelca Erlinga Haalanda. Norwega z gry wykluczyła bowiem kontuzja. Drużyna z Dortmundu stanęła na wysokości zadania i nie dała rywalom żadnych szans.

Prowadzenie dla Borussii w 31. minucie z rzutu karnego uzyskał Emre Can, a tuż przed przerwą na 2:0 podwyższył Mats Hummels. W drugiej połowie na listę strzelców wpisał się również Jude Bellingham. Ostatecznie spotkanie zakończył się wygraną gości 3:1, bowiem w samej końcówce honorowego gola z rzutu karnego dla Arminii zdobył Klos.

Wysokie zwycięstwo w sobotnie południe odniósł również RB Lipsk, który rywalizował u siebie z Greuther Fuerth. Do przerwy zapowiadało się jednak na niespodziankę, bowiem to goście prowadzili po trafieniu Hrgoty. Druga połowa bezapelacyjnie należała już jednak do faworyzowanych gospodarzy, którzy zaaplikowali rywalom aż cztery gole.

Kolejny bardzo dobry występ zaliczył SC Freiburg, który jest jedną z rewelacji początku obecnego sezonu. Tym razem na wyjeździe pokonał 2:0 Wolfsburg i w dalszym ciągu może się pochwalić mianem jedynej niepokonanej w tym sezonie drużyny,

Zobacz także: Piękny gol Lewandowskiego, Bayern zrealizował cel [WIDEO]

Arminia Bielefeld – Borussia Dortmund 0:3 (0:2)

0:1 Can (k.) 31′

0:2 Hummels 45′

0:3 Bellingham 72′

1:3 Klos (k.) 86′



RB Lipsk – Greuther Fuerth 4:1 (0:1)

0:1 Hrgota 45′

1:1 Poulsen 47′

2:1 Forsberg (k.) 53′

3:1 Szoboszlai 65′

4:1 Novoa Ramos 88′



VfL Wolfsburg – SC Freiburg 0:2 (0:1)

0:1 Lienhart 27′

0:2 Holer 68′