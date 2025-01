Erik ten Hag był kandydatem do pracy w Borussii Dortmund. Jak twierdzi portal Ruhr Nachrichten w klubie nie ma tematu zatrudnienia Holendra. Pierwszym wyborem ma być Roger Schmidt.

dpa picture alliance / Alamy, Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Nuri Sahin i Erik ten Hag

Roger Schmidt kandydatem na trenera Borussii Dortmund

Borussia Dortmund na półmetku sezonu zajmuje dopiero 10. miejsce w Bundeslidze z dorobkiem 25 punktów. Słaba postawa w rozgrywkach ligowych wywołała niezadowolenie wśród zarządu. Aktualnie posada Nuriego Sahina wisi na włosku.

W nowym roku Borussia rozegrała już trzy mecze, lecz każdy zakończył się porażką. Najpierw lepszy okazał się Bayer Leverkusen (2:3), później beniaminek Holstein Kiel (2:4), a ostatnio Eintracht Frankfurt (0:2). Niemieckie media sugerują, że ewentualna porażka w Lidze Mistrzów z Bologną może spowodować, że turecki menadżer zostanie zwolniony z funkcji trenera pierwszego zespołu.

Do tej pory wydawać się mogło, że kandydatem do zastąpienia Sahina jest Erik ten Hag. Były opiekun Manchesteru United często odwiedzał stadion Signal Iduna Park podczas ostatnich spotkań. Z informacji portalu Ruhr Nachrichten można wywnioskować, że w Dortmundzie nie ma tematu zatrudnienia Holendra. Natomiast głównym kandydatem do pracy z zespołem ma być Roger Schmidt.

Schmidt pod koniec sierpnia rozstał się z Benficą, gdzie spędził ostatnie dwa lata, zdobywając mistrzostwo Portugalii w sezonie 2022/2023. Jego łupem padł również Superpuchar Portugalii. 57-latek ma na swoim koncie również pracę w Bundeslidze, bowiem w latach 2014-2017 odpowiadał za wyniki Bayeru Leverkusen. Ponadto był zatrudniony także w takich klubach jak RB Salzburg czy PSV Eindhoven.