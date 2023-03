Jude Bellingham to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. The Sun przekonuje, że ojciec zawodnika prowadził rozmowy transferowe dotyczące Realu Madryt. Wprost o przyszłości zawodnika został zapytany szkoleniowiec Borussii Dortmund, który przekonywał, że na spekulacje dotyczące Anglika klub reaguje już od 2020 roku.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jude Bellingham

Jude Bellingham ma kontrakt ważny z Borussią Dortmund do 2025 roku

Nie milkną spekulacje na temat przyszłości piłkarza

Trener Edin Terzić podchodzi do doniesień na temat 19-latka ze spokojem

Rynjowa wartość Anglika wynosi 110 milionów euro

Bellingham obiera kurs na Real Madryt?

Jude Bellingham, jest w ostatnich miesiącach łączony najczęściej z Realem Madryt. Klub z La Liga wydaje się najbardziej zdeterminowany na temat sfinalizowania transferu z udziałem piłkarza. Kilka słów na jego temat wyraził z kolei trener Edin Terzić, mając wciąż nadzieje, że piłkarz nie rozstanie się z klubem.

– Z całym szacunkiem dla Jude’a i jego występu, odpowiadamy na tego rodzaju pytania, odkąd przybył do nas w 2020 roku – mówił trener Borussii Dortmund cytowany przez Sky Sports.

– Zanim zdecydował się do nas dołączyć, miał okazję trafić do jednego z klubów z Premier League. Zainteresowanie ze strony ekip z najwyższej półki było ogromne – przekonywał Terzić.

– Zdecydował się jednak do nas dołączyć, ponieważ wiedział, że może to być dla niego idealny krok. Myślę, że udowodniliśmy to na wielu płaszczyznach. Bardzo nam pomaga. My w każdym razie jako klub pomagamy mu i jego karierze – mówił trener BVB.

– Jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że jest częścią naszego zespołu. Jest jednym z naszych liderów w wieku 19 lat. Wszedł do reprezentacji Anglii jako jeden z naszych graczy – rzekł Terzić.

