Pressfocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Bayer Monachium w przez około miesiąc musi radzić sobie bez kluczowego gracza. Klub poinformował, ze operację przeszedł Manuel Neuer.

Manuel Neuer jest wyłączony z gry przez kilka tygodni

Niemiec przeszedł odkładaną od dłuższego czasu operację

Nie wiadomo, że kapitan Bayernu zdąży wrócić na rewanżowy mecz w 1/8 finału Ligi Mistrzów

Bayern poważnie osłabiony

W minioną sobotę na Allianz Arenie miał miejsce hit Bundesligi. Bayern podejmował u siebie RB Lipsk. Mistrzowie Niemiec wygrali to spotkanie. Końcowy wynik to jednak 3:2, co świadczy o tym, że Manuel Neuer musiał się mocno natrudzić. Niemiec obronił osiem strzałów.

Dzień po starciu z Lipskiem, Bayern niespodziewanie wydał komunikat dotyczący stanu zdrowia swojego kapitana. – Manuel Neuer przeszedł w niedzielę udaną operację prawego stawu kolanowego. W najbliższych tygodniach FC Bayern będzie musiał więc obejść się bez swojego kapitana – przekazał klub z Monachium.

Sky Germany informuje, że Neuerowi od dłuższego czasu doskwierały problemy zdrowotne. Nasiliły się one po meczu z Lipskiem. – Wszyscy w klubie i całym zespole życzymy Manuelowi szybkiego powrotu do zdrowia i jesteśmy pewni, że wkrótce znów będzie z nami w doskonałej formie – tak z kolei o 35-latku wypowiedział się Hasan Salihamidzic, dyrektor sportowy Bayernu.

Monachijczycy nie poinformowali jak długo będzie pauzował Neuer. Niemieckie media prognozują, że będzie to kilka tygodni. Powrót kapitana Bayernu może nastąpić w pierwszej połowie marca. Tym samym 35-latek mógłby opuścić dwumecz z RB Salzburg w Lidze Mistrzów, chociaż to może się zmienić.

