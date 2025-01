Leroy Sane walczy o swoją przyszłość w Bayernie Monachium. Jego umowa wygasa po sezonie, a klub nie złożył mu jeszcze konkretnej oferty. W gabinetach zastanawiają się nad tym, co zaproponować gwiazdorowi - informuje "Sport Bild".

fot. Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Leroy Sane

Sane chce zostać. Bayern planuje jego przyszłość

Leroy Sane walczy o swoją przyszłość w Bayernie Monachium. Jego kontrakt wygasa po sezonie, a do tej pory nie zapadła ostateczna decyzja w temacie dalszej współpracy. Gwiazdor w ostatnim czasie był łączony z kilkoma klubami, w tym chociażby Arsenalem, Manchesterem United, Barceloną czy Juventus. Jest jednak przekonany, że kontynuowanie kariery na Allianz Arena to dla niego zdecydowanie najlepsza opcja, dlatego w pierwszej kolejności rozważy ofertę Bawarczyków.

W Monachium trwa dyskusja na temat potencjalnej umowy dla Sane. Jego dotychczasowa przygoda w klubie była pełna lepszych i gorszych momentów. Ten sezon zaczął mizernie, ale z czasem zapracował na zaufanie Vincenta Kompany’ego, gromadząc siedem bramek i dwie asysty w 22 występach. Bayern jest skłonny zaoferować mu nowy kontrakt, ale nie będzie płacił tak dużych pieniędzy. Co więcej, “Sport Bild” ujawnia, że może to być oferta krótkoterminowej współpracy, ważnej chociażby do 2027 roku.

Sane jest zdeterminowany, aby pozostać w Bayernie, dlatego pójdzie na ugodę i zgodzi się na mniejsze zarobki. Ma świadomość, że nie zawsze grał przekonująco, dlatego rozważy umowę, której warunki będą uzależnione od jego boiskowych poczynań. Monachijczycy wciąż nie złożyli mu oficjalnej propozycji, choć w planach mają zatrzymać niemieckiego skrzydłowego. Z klubu odejdzie natomiast Serge Gnabry lub Kingsley Coman.