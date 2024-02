Fußball, 1. Bundesliga, 20240224, FC Bayern München - RasenBallsport Leipzig. Im Bild Harry KANE FC Bayern München, 9 Torjubel bejubelt Jubel Tor 1:0. München Allianz Arena Bayern Deutschland *** Soccer, 1 Bundesliga, 20240224, FC Bayern München RasenBallsport Leipzig In the picture Harry KANE FC Bayern München, 9 goal cheers cheers goal 1 0 Munich Allianz Arena Bayern Germany Copyright: Passion2Press/MarkusxFischerx Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium przegrał trzy ostatnie mecze na wszystkich frontach

Formą nie błyszczał także Harry Kane

W sobotę Anglik otworzył jednak wynik w bardzo ważnym ligowym spotkaniu z RB Lipsk, a następnie – w samej końcówce – zapewnił swojej drużynie triumf

Bez Kane’a ani rusz, Anglik zapewnił triumf nad Bykami

Ostatnie tygodnie nie były udane dla fanów Bayernu Monachium. Rekordowi mistrzowie Niemiec przegrali trzy spotkania z rzędu, licząc wszystkie rozgrywki. Oddalili się od ćwierćfinału Ligi Mistrzów, przegrywając z SS Lazio (0:1), a do liderującego w Bundeslidze Bayeru Leverkusen tracili już osiem punktów. To wszystko doprowadziło też do zwolnienia Thomasa Tuchela, do którego dojdzie po zakończeniu sezonu. Nic zatem dziwnego, że kibice z niepokojem wyczekiwali sobotniego hitu przeciwko RB Lipsk.

Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Harry Kane, choć miał dwie dogodne sytuacje, nie zdołał wpisać się na listę strzelców. Kapitan reprezentacji Anglii przełamał się dopiero po przerwie. W 57. minucie rajdem popisał się Jamal Musiala. Młody Niemiec szukał Kane’a i osiągnął cel, choć piłka trafiła jeszcze w nogi Xavera Schlagera. Doświadczony napastnik nie zawiódł i pokonał Janisa Blaswicha.

Nie oznaczało to jednak końca kłopotów dla Die Roten. Benjamin Sesko zdołał bowiem doprowadzić do wyrównania. Długo wydawało się, że remisowy rezultat utrzyma się do samego końca. Wtem, w ostatnich sekundach swoją klasę raz jeszcze pokazał Kane. Anglik złożył się do pięknego strzału i ostatecznie zapewnił swojej drużynie trzy punkty.

Tak Harry Kane zapewnił zwycięstwo Bayernowi! 🔥@rwolski75: Tyle znaczy 100 milionów euro.



PS. Kamery złapały rozmówkę Muellera z Tuchelem pic.twitter.com/H0LXbr3dvr — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) February 24, 2024

30-letni napastnik ma już na koncie 27 ligowych bramek w tym sezonie. Tym samym pozostaje w walce o pobicie rekordu Roberta Lewandowskiego.

