fot. Imago/Eibner Na zdjęciu: Benjamin Pavard

Benjamin Pavard chce odejść tego lata z Bayernu Monachium

Kontrakt Francuza obowiązuje tylko do połowy 2024 roku

Do tej pory nie otrzymał on żadnej konkretnej oferty

Co z przyszłością Francuza?

Jakiś czas temu Benjamin Pavard zakomunikował, że nie planuje przedłużać wygasającego w połowie 2024 roku kontraktu i tego lata zamierza zmienić otoczenie. Francuz jest niezadowolony z gry na prawej stronie defensywy i chce spróbować swoich sił w innej lidze. Bayern Monachium liczy, że ostatecznie uda się zatrzymać w zespole jednego z najważniejszych obrońców. Na takie rozwiązanie naciska w szczególności Thomas Tuchel.

Władze klubu są gotowe do podjęcia rozmów w sprawie nowej umowy. Pavard preferuje zmianę pracodawcy, dlatego póki co do nich nie przystąpił. Plany reprezentanta Francji może natomiast pokrzyżować bierność innych klubów. Pomimo sporego zainteresowania z Wysp Brytyjskich, Pavard nie otrzymał do tej pory żadnej konkretnej oferty. Dodatkowo, kluczowa przy podjęciu decyzji jest dla niego gwarancja gry na środku obrony.

Najbliższe tygodnie będą decydujące Jeśli nie pojawi się żadna propozycja, rozważy on kontynuowanie kariery w Monachium.

