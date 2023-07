fot. Imago/Langer Na zdjęciu: Maurice Malone

Raków Częstochowa dokonał tego lata poważnych wzmocnień

Przed końcem okienka do zespołu powinien dołączyć jeszcze nowy napastnik

Na radarach mistrza Polski znalazł się Maurice Malone

Medaliki się nie zatrzymują

Raków Częstochowa wciąż walczy o awans do Ligi Mistrzów. W środę mistrzowie Polski pokonali Karabach Agdam 3-2 w pierwszym meczu drugiej rundy eliminacji. W przyszłym tygodniu czeka ich rewanż w Azerbejdżanie.

Medaliki przejawiają bardzo ambitne plany, co dobitnie pokazują ich ruchy na rynku transferowym. Tego lata do zespołu dołączyło już jedenastu zawodników. Przedstawiciele klubu nie ukrywają, że przed końcem okienka chcą pozyskać jeszcze jednego napastnika. O tym wzmocnieniu mówi się od kilku tygodni.

Tomasz Włodarczyk poinformował, że na radarach Rakowa Częstochowa znalazł się Maurice Malone. 22-latek był w minionym sezonie wypożyczony do austriackiego Wolfsberga, gdzie uzbierał łącznie dziewięć goli i jedenaście asyst. Teraz wrócił do Augsburga, choć nieustannie łączy się go z transferem. Mówi się o kwocie graniczącej w okolicach dwóch milionów euro, co w przypadku pozyskania przez Raków byłoby absolutnym rekordem transferowym w Ekstraklasie.

