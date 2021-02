Bayern Monachium wygląda na to, że wkrótce odzyska dwie sobie kluczowe postacie. Thomas Mueller i Serge Gnabry odzyskują siły i są coraz bliżej powrotu do gry, czytamy na lamach Bulinews.com.

Dobre wieści dla kibiców mistrzów Bundesligi

Bayern Monachium usiał sobie radzić bez obu zawodników w kilku ostatnich meczach. Muellera z powodu zakażenia koronawirusem zabrakło między innymi na Klubowych Mistrzostwach Świata. Zawodnik wrócił jednak do treningów, mając indywidualne zajęcia.

Ponadto do treningów z drużyną wrócił Serge Gnabry, który leczył kontuzję uda po finale klubowego mundialu, co miało miejsce na początku miesiąca. Wszystko wskazuje zatem na to, że niebawem trener Hansi Flick będzie miał obu piłkarzy do swojej dyspozycji.

Sytuacja kadrowa wciąż daleka od wymarzonej

Chociaż dwóch zawodników Bayernu jest blisko powrotu do kadry meczowej, to wciąż lista nieobecnych jest duża w szeregach mistrzów Niemiec. Wyłączeni z gry są: Douglas Costa (złamana kostka), Alexander Nubel (kontuzja kostki), Benjamin Pavard (choroba), czy Corentin Tolisso (stłuczenie). Jednocześnie do swojego najbliższego meczu ligowego monachijczycy podejdą poważnie osłabieni.

Bayern Monachium jest aktualnie liderem Bundesligi, legitymując się dorobkiem 49 punktów na koncie. W najbliższy weekend Bawarczycy w roli gospodarza zmierzą się z FC Koeln na Allianz Arena. Tymczasem w miniony wtorek monachijczycy wykonali milowy krok w kierunku awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów, pozostawiając w pokonanym polu Lazio. Team z Bundesligi wygrał z rzymianami 4:1.



