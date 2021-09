Prezes Bayernu Monachium Oliver Kahn między słowami skrytykował pracę byłego trenera Hansiego Flicka. Jednocześnie nie ukrywał zadowolenia z dotychczasowych współpracy z nowym trenerem zespołu Julianem Nagelsmannem i efektów jego pracy.

Prezes Bayernu Oliver Kahn był niezadowolony z tego, jak prezentowała się gra drużyny w defensywie pod wodzą Hansiego Flicka

Kahn jest bardzo zadowolony z dotychczasowej współpracy z trenerem Julianem Nagelsmannem, który objął drużynę po odejściu Flicka

Kahn krytycznie o defensywie drużyny za kadencji Flicka

Hansi Flick był trenerem Bayernu od listopada 2019 roku do końca ostatniego sezonu. W tym czasie nie tylko poprowadził drużynę do dwóch mistrzowskich tytułów, ale również do triumfu w Lidze Mistrzów. Mimo odnoszonych sukcesów, nie wszystko w grze zespołu podobało się obecnemu prezesowi klubu Oliverowi Kahnowi.

– W ciągu ostatnich dwóch lat traciliśmy zbyt wiele bramek. W defensywnie nie byliśmy w najlepszej formie. Teraz znów możemy grać na zero, co jest podstawą skutecznego futbolu – powiedział Kahn w rozmowie z DAZN przed środowym spotkaniem Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów. Mecz zakończył się wysoką wygraną 5:0 bawarskiego giganta.

Kahn przyznał również, że nowy trener Julian Nagelsmann ma swój głos w kwestiach transferowych. – Dla mnie jest to normalne, że siadasz z trenerem i wymienia się swoimi pomysłami. To dyskusja, tak powinna właśnie wyglądać współpraca – kontynuował. – Zawsze myślimy o tym, jak zoptymalizować zespół. Zawsze robimy to w porozumieniu z trenerem. To jedyny sposób na to, aby dokonać właściwych transferów i wzmocnić zespół – dodał.

Choć Nagelsmann dopiero co rozpoczął pracę w Bayernie, jej dotychczasowe efekty bardzo podobają się Kahnowi. – Wszystko poszło bardzo szybko, już teraz widać jego rękę – dodał.

W najbliższy weekend Bayern czeka kolejne ligowe spotkanie. Tym razem drużyna Roberta Lewandowskiego zmierzy się u siebie z Eintrachtem Frankfurt.

