Bayern Monachium w specjalnym komunikacie poinformował o tym, ile Harry Kane będzie pauzować z powodu kontuzji. To kwestia kilku spotkań, choć konkretnej daty nie podano.

Kane wypada z gry na kilka spotkań

Bayern Monachium mierzył się wczoraj w wielkim hicie niemieckiej Bundesligi z zespołem Borussii Dortmund. Piłkarze Die Roten przez większość meczu musieli gonić wynik, bowiem pierwszego gola w pierwszej odsłonie meczu zdobyli gospodarze. Finalnie jednak to zdanie graczom z Monachium się udało i starcie zakończyło się wynikiem 1:1.

Odrabianie strat było tym bardziej trudne, że z boiska w trakcie meczu musiał zejść Harry Kane. Gwiazda Bayernu opuściła plac jeszcze przed przerwą i rozpoczęło się nerwowe patrzenie na to, co czeka Anglika. Vincent Kompany mówił, że ma nadzieję, że uraz nie jest poważny i Kane szybko wróci do gry. Teraz jednak klub wydał specjalny komunikat na temat stanu zdrowia swojego piłkarza.

– Harry Kane doznał lekkiego naderwania włókien mięśniowych w prawym tylnym udzie podczas wczorajszego meczu, co potwierdziły badania przeprowadzone przez zespół medyczny Bayernu Monachium. Tym samym Harry Kane będzie musiał przez jakiś czas poddać się koniecznemu leczeniu i opuści najbliższe mecze zespołu – czytamy w komunikacie klubu.

Harry Kane w tym sezonie zdobył już 20 goli w 19 meczach i zanotował przy tym dziewięć asyst. Strata Anglika nawet na kilka spotkań to olbrzymie osłabienie. Ile konkretnie będzie on pauzować pozostaje sprawą otwartą.

