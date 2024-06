Bayern blisko wzmocnienia kosztem mistrza Bundesligi

Jonathan Tah jest blisko zmiany barw klubowych i transferu do Bayernu Monachium. Informacje na ten temat przekazał dziennikarz Florian Plettnebreg ze Sky Sport Germany.

fot. Diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu Monachium

Jonathan Tah zamieni Bayer Leverkusen na Bayern Monachium

Jonathan Tah to bez wątpienia jedna z bardziej wyróżniających się postaci Bayeru Leverkusen w ostatniej kampanii. 28-latek to środkowy defensor, który rządził w obronie Aptekarzy. Nie może zatem dziwić, że chętnych na pozyskanie zawodnika nie brakowało.

Dziennikarz Florian Plettenberg ze Sky Sport Germany dał do zrozumienia, że Tah najpewniej wkrótce zmieni pracodawcę i zasili szeregi Bayernu Monachium. Źródło podaje, że negocjacje między klubami mają się wkrótce zacząć. Jasne jest, że gracz Bayeru jest głównym celem Bawarczyków. Gdyby jednak transakcja z udziałem tego zawodnika nie doszła do skutku, to Bayern ma już też opracowany plan B. Jest nim Lewi Colwill z Chelsea.

Tah w ostatnim sezonie rozegrał łącznie 48 meczów, licząc wszystkie rozgrywki. Zdobył w nich sześć bramek i zaliczył jedną asystę. Na boisku spędził blisko cztery tysiące minut. Aktualny kontrakt reprezentanta Niemiec z mistrzami Bundesligi obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi natomiast 30 milionów euro.

Tah to także 25-krotny reprezentant Niemiec, który znalazł się w kadrze drużyny narodowej dowodzonej przez Juliana Nagelsmanna na Euro 2024. Niemcy już w piątek zaczną turniej, mierząc się ze Szkocją. W kolejnych dwóch spotkaniach na drodze gospodarzy euro 2024 staną Węgrzy i Szwajcarzy.

Czytaj więcej: Juventus osłabi ekipę Antonio Conte, transfer bardzo blisko