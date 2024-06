Juventus osłabi ekipę Antonio Conte, transfer bardzo blisko

fot. Antonio Balasco / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Giovanni Di Lorenzo zamieni SSC Napoli na Juventus

Juventus ma za sobą niezły sezon 2023/2024, w których wygrał Puchar Włoch, a także zakończył zmagania w Serie A na trzecim miejscu. W nowej kampanii celem Bianconerich ma być powrót ba szczyt. Jednocześnie w szeregach ekipy z Allianz Stadium spodziewane są transfery.

SportItalia twierdzi, że jest coraz bliżej przeprowadzki Giovanniego Di Lorenzo z SSC Napoli do Juventusu. Kapitan Partenopei uzgodnił już warunki indywidualnej umowy z klubem z Turynu. Obrońca aktualnie czeka na to, aby przedstawiciele Juve i Napoli osiągną porozumienie.

Jasne jest, że nowy szkoleniowiec ekipy z Neapolu, czyli Antonio Conte, próbował przekonać 30-latka na t, aby został w klubie. Finalnie były selekcjoner reprezentacji Włoch nic jednak nie wskórał. Ciekawe jest to, że wcześniej pojawiały się spekulacje, że klub z Neapolu może wymienić się zawodnikami z Juventusem. Z ekipy z Turynu do Napoli miałby trafić Federico Chiesa.

Di Lorenzo to prawy obrońca, który trafił do neapolitańskiej drużyny latem 2019 roku z Empoli za blisko 10 milionów euro. Wcześniej bronił barw Matery czy Regginy. W poprzednim sezonie doświadczony defensor wystąpił w 47 meczach, notując w nich dwa trafienia i osiem asyst. Rynkowa wartość zawodnika wynosi 15 milionów euro. Di Lorenzo ma kontrakt ważny z Napoli do końca czerwca 2028 roku.

Czytaj więcej: SSC Napoli z Antonio Conte wyprzedzili Romę w wyścigu po gwiazdę Juve