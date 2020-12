Bayer zatrzyma trzy gwiazdki. Nowe kontrakty gotowe

Trzech perspektywicznych zawodników Bayeru Leverkusen powinno w najbliższym czasie złożyć podpisy pod nowymi kontraktami z klubem. Jak informuje Sky Germany, swoją przyszłość z zespołem z BayArena są gotowi związać Moussa Diaby, Edmond Tapsoba i Florian Wirtz. Warunki mają już być ustalone.

Aktualna umowa 21-letniego Diaby’ego, który do Bayeru trafił latem 2019 roku za 15 milionów euro, obowiązuje do czerwca 2024 roku. Po udanym pierwszym sezonie na boiskach Bundesligi, w którym utalentowany Francuz zdobył pięć bramek i zanotował pięć asyst w 25 występach, latem do Leverkusen trafiły oferty z innych klubów. Bayer nie był jednak zainteresowany sprzedażą swojego zawodnika.

Teraz obie strony doszły do porozumienia w sprawie podpisania nowego kontraktu, który ma obowiązywać do czerwca 2025 roku. W nowej umowie, która z pewnością będzie oznaczać dla zawodnika podwyżkę wynagrodzenia, nie znajdzie się żadna kwota odstępnego.

Według informacji Sky Germany, z klubem na dłużej ma związać się również 17-letni Florian Wirtz. W jego przypadku obecna umowa, która obowiązuje do czerwca 2022 roku, ma zostać prolongowana o trzy kolejne lata. Piłkarz, który na boiskach Bundesligi zadebiutował wiosną tego roku, od tamtej pory rozegrał 17 spotkań i zdobył dwa gole w najwyższej klasie rozgrywkowej.

Podpis pod nową umową ma również złożyć 21-letni Edmond Tapsoba. Nowy kontrakt, podobnie jak dotychczasowy, będzie obowiązywał do 2025 roku. Piłkarz ma zostać jednak nagrodzony sporą podwyżką za bardzo dobre występy odkąd dołączył do zespołu w styczniu 2020 roku. Środkowy obrońca trafił do Bayeru za 18 milionów euro z Vitorii Guimarares i jest obecnie kluczowym elementem defensywy zespołu. Na swoim koncie ma 23 występy na boiskach Bundesligi.