Bayer Leverkusen wybrał już szkoleniowca, który poprowadzi drużynę w przyszłym sezonie. Jak informuje Sport1, nowym trenerem zespołu z BayArena zostanie Szwajcar Gerardo Seoane.

Milion euro za trenera

Oficjalny komunikat w tej sprawie spodziewany jest w środę. 42-letni szkoleniowiec, który aktualnie jest jeszcze trenerem Young Boys Berno, ma podpisać z Bayerem Leverkusen dwuletnią umowę. Z uwagi na kontrakt Seoane ze szwajcarskim klubem, który obowiązuje do 2023 roku, przedstawiciel niemieckiej Bundesligi będzie musiał wypłacić milion euro odstępnego.

Gerardo Seoane znajdował się również na celowniku kilku innych klubów, w tym Borussii Moenchengladbach i Eintrachtu Frankfurt. Duże zainteresowanie jego osobą wynika z sukcesów, które pod jego wodzą odnosił zespół Young Boys Berno. Szkoleniowiec poprowadził go do zdobycia trzech z rzędu mistrzowskich tytułów. Co ciekawe prowadzona przez niego drużyna w 1/16 finału Ligi Europy wyeliminowała właśnie Bayer Leverkusen.

Aktualnie drużynę Bayeru tymczasowo prowadził Hannes Wolf, który zastąpił na tym stanowisku Petera Bosza. Drużyna sezon 2020/21 Bundesligi zakończy na szóstym miejscu w tabeli, które dają jej prawo gry w rozgrywkach Ligi Europy w przyszłym sezonie. W ostatnim spotkaniu Bayer Leverkusen zmierzy się na wyjeździe z Borussią Dortmund.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin