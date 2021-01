Media donoszą, że Borussia Dortmund podjęła decyzję w sprawie przyszłości swojego pomocnika, Juliana Brandta. Klub, w przypadku otrzymania korzystnej oferty, jest gotowy go sprzedać. Chrapkę na tego zawodnika ma londyński Arsenal.

Zdaniem niemieckiego Bildu odejście Brandta jest praktycznie przesądzone. Zawodnik ten nie spełnił pokładań zarządu z Signal Iduna Park i działacze są gotowi go sprzedać. Chcą jednak na całej transakcji zarobić, dlatego nie zaakceptują każdej oferty jaka spłynie na do ich siedziby.

Arsenal sprowadził już jednego zawodnika z Bundesligi. Omar Rekik trafił do Kanonierów z Herthy Berlin. Kolejnym celem klubu jest kreatywny pomocnik. Julian Brandt mógłby do tej charakterystyki pasować. Wysłannicy Arsenalu od dłuższego czasu go obserwowali i monitorowali jego sytuację.

Niełatwe okienko transferowe

Sam Mikel Arteta zaznacza w każdym razie, że negocjacje transferowe są bardzo utrudnione z powodu pandemii koronawirusa. – Nie możesz podróżować do innego kraju, by zobaczyć piłkarza twarzą w twarz i rozmawiać na miejscu. Wszystkie kluby mają w tej sprawie pod górkę – zaznaczył w mediach Arteta.

Obecna umowa Brandta z Borussią Dortmund jest ważna do lata 2024 roku. Sam gracz wyceniany jest przez serwis Transfermarkt na 35 mln euro. Pomocnik ten trafił do Dortmundu w lipcu 2019 roku z Bayeru Leverkusen. Wcześnie grał w młodzieżowym zespole Wolfsburga.