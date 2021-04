Jak donosi Sport Bild, była dziewczyna Youssoufy Moukoko zgłosiła na policję, że gracz BVB zamknął ją w apartamencie wbrew jej woli. Sprawie przyjrzy się prokuratura.

Moukoko zamknął byłą dziewczynę w mieszkaniu wbrew jej woli

Sport Bild donosi, że w zeszłym tygodniu policja pojawiła się w mieszkaniu wschodzącej gwiazdy Borussii Dortmund, Youssoufy Moukoko.

W środę około godziny 12.00 radiowozy pojawiły się w apartamencie, w którym od kilku tygodni mieszka 16-latek. Powodem interwencji było zgłoszenie młodej dziewczyny. Prosiła ona o pomoc w związku z zamknięciem jej w mieszkaniu wbrew jej woli. Policja natychmiast zainterweniowała. Na miejscu okazało się, że zamknięta dziewczyna to 23-letnia Amelie, była dziewczyna zawodnika Borussii Dortmund. Przyszła ona do mieszkania piłkarza tuż po zerwaniu. Najprawdopodobniej chciała odzyskać ubrania i inne należące do niej rzeczy osobiste. Sport Bild donosi, że Moukoko zamknął swoją dziewczynę, bo spieszył się na ważne spotkanie i chciał kontynuować rozmowę z Amelie po powrocie do domu. Do tego, jak wiemy, nie doszło. Dziewczyna wezwała policję, która pomogła jej uwolnić się z zamknięcia.

Sprawę skomentował główny inspektor i rzecznik policji w Dortmundzie, Oliver Peiler.

– Mogę potwierdzić tę sprawę. Później kobieta nie złożyła jednak skargi ani nie chciała wyciągać dalszych konsekwencji. Teraz prokuratura zadecyduje, czy śledztwo będzie kontynuowane – powiedział 54-letni policjant.

Youssoufa Moukoko to najmłodszy debiutant i zdobywca bramki w historii Bundesligi. W tym sezonie nie pomoże już jednak Borussii Dortmund, bo na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec do lat 21 odniósł poważną kontuzję, która wyklucza go z gry do końca rozgrywek.