Zaledwie pół roku trwała przygoda Juanmiego Jimeneza z Arabią Saudyjską. Zawodnik ten wrócił ze swojego wypożyczenia do Al-Riyadh. Najbliższe miesiące spędzi natomiast występując w hiszpańskim Cadiz.

IMAGO / Antonio Pozo Na zdjęciu: Juanmi

Juanmi spędził na Bliskim Wschodzie pół roku

Zawodnik ten wrócił już do Hiszpanii

Teraz udał się na wypożyczenie z Betisu do Cadiz

Znany Hiszpan wraca do La Liga

Juanmi trafił do Al-Riyadh latem 2023 roku. Saudyjczycy pozyskali go z Realu Betis płacąc za półroczne wypożyczenie milion euro. Choć była taka możliwość, 30-letni napastnik nie zdecydował się na dłuższy pobyt na Bliskim Wschodzie. Zamiast tego wrócił do swojej ojczyzny.

Nie oznacza to jednak, że Juanmi będzie występował ponownie w Betisie. Zamiast tego od razu udał się na kolejne wypożyczenie – tym razem do ekipy Cadiz.

Napastnik ten dołączą tym samym do zespołu, który po 22 kolejkach obecnego sezonu zajmuje odległe 18. miejsce w tabeli i broni się przed degradacją. Cadiz ma w swoim dorobku 16 punktów. Doświadczenie takiego zawodnika jak Juanmi może pomóc utrzymać się w La Liga.

Czytaj także: Betis szuka wzmocnień. Na celowniku piłkarz West Hamu