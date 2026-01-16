Widzew ma na oku wielką rewelację tego sezonu Ekstraklasy! [NASZ NEWS]

Widzew Łódź nie schodzi z czołówek polskich mediów sportowych. Klub Roberta Dobrzyckiego bije transferowe rekordy i nie zamierza się zatrzymać. Z naszych informacji wynika, że w oko łodzianom wpadł piłkarz, który jest odkryciem tego sezonu Ekstraklasy.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Widzewa Łódź

Nowa era Widzewa

Wejście Roberta Dobrzyckiego do Widzewa mocno zmieniło finansowy układ sił w Ekstraklasie. Teraz to łodzianie płacą najwięcej, zarówno jeśli chodzi o kwoty transferowe, jak i indywidualne kontrakty.

Pięć milionów euro za piłkarza to rekord ligi, a kontrakty sięgające miliona euro netto za sezon (wg nieoficjalnych informacji takie mają Zeqiri i Bukari) to również absolutny sufit Ekstraklasy.

Lada moment powitają Hiszpana

Łodzianie dokonali już kilku spektakularnych transferów tej zimy, ale nie zamierzają się zatrzymać. Lada moment do zespołu dołączy Hiszpan Carlos Isaac, a o kulisach tej transakcji, a także o tym jaki to piłkarz juz informowaliśmy na naszych łamach.

Widzew, jak wiadomo, szuka też środkowego obrońcy, a ostatnio pojawiło się nazwisko Przemysława Wiśniewskiego, zawodnika Spezii. Natomiast…

Do nas dotarły z kolei informacje, że Widzew zainteresował się też Oskarem Wójcikiem z Cracovii! Potwierdziły nam to dwie osoby, niezależnie od siebie.

Wójcikowi nigdzie się nie spieszy

Oczywiście, ciężko sobie wyobrazić, że do tego transferu miałoby dojść już teraz. 21-letni Wójcik dobrze się czuje w Cracovii, wiele zawdzięcza trenerowi Luce Elsnerowi, pamięta też, że jeszcze niedawno był jedną nogą poza klubem, więc do zmiany barw mu nie spieszno. Nie zmienia to jednak faktu, że można usłyszeć, iż wpadł Widzewowi w oko.

Cracovia, jak informował Tomasz Włodarczyk z Meczyków, odrzuciła już kilka propozycji transferowych za piłkarza, który jest rewelacją tego sezonu. Oferty opiewały na około 2,5 mln euro. A Widzew, jak już udowodnił, jest w stanie zapłacić za upatrzonego piłkarza nawet dwa razy więcej.

Warto więc mieć ten temat z tyłu głowy, bo na dłuższym odcinku czasowym sprawa może się okazać rozwojowa.