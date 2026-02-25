Vinicius brakującym elementem. Zaskakujący transfer możliwy

Cesar Ortiz Gonzalez/ Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior kuszony niespodziewany transferem

Od przynajmniej kilkunastu miesięcy Vinicius Junior jest łączony ze zmianą klubowych barw. Jedną z największych gwiazd Realu Madryt od dawna kuszą giganci Saudi Pro League. W pewnym momencie wydało się, że Brazylijczyk faktycznie przeniesie się na Wschód, jednak ostatecznie do przeprowadzki nie doszło. Na horyzoncie pojawił się nowy kierunek transferu.

– Vinicius? Dużo rozmawiamy i powiedziałem mu: Jestem tutaj, teraz brakuje tylko ciebie. Chodź, bo musimy spełnić to, co obiecaliśmy. Jestem pewien, że we właściwym czasie wróci do Flamengo – przyznał Lucas Paqueta, cytowany przez ESPN.

Ofensywny pomocnik w styczniu wrócił do ojczyzny i związał się ze swoim macierzystym klubem. 28-latek po siedmiu latach wrócił do miejsca, w którym rozpoczął przygodę z futbolem. Paqueta namawia swojego kolegę z reprezentacji na podobny ruch – w barwach Flamengo, którego Vinicius także jest wychowankiem, były zawodnik West Hamu i gwiazda Realu rozegrali razem 44 spotkania.