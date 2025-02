Nico Williams marzy o transferze do giganta. Nie chce grać w Premier League

Nico Williams w ostatnich dniach trafił na radar Liverpoolu i Arsenalu. Mimo to skrzydłowy preferuje transfer do FC Barcelony, z którą łączony był już latem - podaje TBR Football.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Williams woli zostać w La Lidze, preferowanym kierunkiem FC Barcelona

Nico Williams podczas ostatniego letniego okna transferowego był zawodnikiem, o którym hiszpańskie media pisały najczęściej. Reprezentant Hiszpanii miał zostać zawodnikiem FC Barcelony, lecz finalnie podjął decyzję o pozostaniu w Athletic Bilbao.

Decyzja została podjęta przez piłkarza oraz jego najbliższe otoczenie. Jednak fakt, że nie zdecydował się latem na zmianę klubu, nie oznacza, że za kilka miesięcy nie zmieni pracodawcy. Zagraniczne media ponownie rozpoczęły sagę transferową z udziałem 22-latka.

W ostatnich dniach pojawiła się informacja, że na aktywację klauzuli odstępnego w umowie zawodnika zdecyduje się Arsenal. Oprócz Kanonierów skrzydłowym interesuje się także Liverpool oraz Manchester City. Mimo to Nico Williams nie ma w planach wyjazdu za granicę. Jak przekazał portal TBR Football młodszy z braci Williams nie jest gotowy, aby opuścić Hiszpanię.

Z racji tego, że letni transfer wydaje się sprawą niemal przesądzoną, na prowadzenie w wyścigu o Williamsa wróciła FC Barcelona. Źródło podaje, że Duma Katalonii to preferowany kierunek transferowy samego piłkarza, który chce przenieść się na Camp Nou. Warto przypomnieć, że do pozyskania utalentowanego gracza wystarczy jedynie 48 milionów funtów, co odpowiada klauzuli w kontrakcie.

W tym sezonie Nico Williams zdobył 4 gole i zaliczył 5 asyst w 30 meczach we wszystkich rozgrywkach.