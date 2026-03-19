Trener Polaka nie ma wątpliwości. „Ma wiele zalet”

"Potulski nie wygląda na boisku na 18-latka, tylko na kogoś doświadczonego" - powiedział trener Urs Fischer cytowany przez Marcina Borzęckiego. Komplementów było jednak więcej.

Eibner-Pressefoto / Alamy Na zdjęciu: Kacper Potulski

Urs Fischer docenia potencjał Potulskiego

Kacper Potulski w ostatnim czasie coraz mocniej przebija się do świadomości kibiców w naszym kraju. Ten raptem 18-letni defensor zbiera bowiem coraz lepsze recenzje na boiskach niemieckiej Bundesligi oraz Ligi Konferencji Europy. Gra także coraz więcej w barach FSV Mainz, co może zadowalać.

W ostatnim czasie mówiono nawet o pojawieniu się zainteresowania ze strony innych, mocniejszych klubów. Mowa chociażby o Borussii Dortmund. Niemniej, choć potencjał Potulskiego jest spory, to jest on nadal na początku swojej drogi i potrzebuje czasu oraz ogrania. Spory potencjał widzi w nim jednak obecny trener Mainz, Urs Fischer.

– Potulski nie wygląda na boisku na 18-latka, tylko na kogoś doświadczonego. Zachowuje spokój, gdy wokół robi się nerwowo. Ma wiele zalet, ale wciąż musi pracować nad kilkoma rzeczami, bo jest daleko od miejsca, w którym potencjalnie może się znaleźć – powiedział trener FSV Mainz Urs Fischer na konferencji prasowej, cytowany przez Marcina Borzęckiego z „Kanału Sportowego”.

Kacper Potulski w tym sezonie rozegrał w sumie 23 mecze, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia młodzieżowego reprezentanta Polski na 2,5 miliona euro. 18-letni środkowy obrońca z Gdańska związany jest z klubem umową do końca czerwca 2028 roku.

Zobacz także: Ivi Lopez: Cel? Zagrać z Fiorentiną jak w pucharze z Lechem! [NASZ WYWIAD]