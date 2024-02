Nawrót kontuzji u piłkarza Arsenalu. “Poczuł dyskomfort”

Thomas Partey od końcówki października pozostaje niezdolny do gry. Wydawało się, że lada moment zobaczymy pomocnika Arsenalu na boisku. Jednak Mikel Arteta przekazał, że u 30-latka odnowiła się kontuzja.

Thomas Partey na jednym z treningów poczuł dyskomfort w niedawno kontuzjowanej nodze

Reprezentant Ghany przez to nie będzie do dyspozycji Mikela Artety w meczu z Liverpoolem

Na ten moment nie wiadomo jak długo potrwa przerwa 30-latka

Thomas Partey ponownie kontuzjowany

Mikel Arteta na konferencji prasowej przed meczem z Liverpoolem przekazał złą wiadomość z obozu Arsenalu. Otóż Thomas Partey nabawił się nawrotu kontuzji. 30-latek był bliski powrotu do gry, a teraz znów nie będzie do dyspozycji trenera. Pomocnik “Kanonierów” miał znaleźć się w kadrze meczowej na spotkanie z “The Reds”.

– Niestety kilka dni temu Thomasowi odnowiła się kontuzja, przez co cały czas jest niezdolny do gry. Po prostu poczuł dyskomfort w miejscu, z którym ostatnio miał problem. Na tę chwilę jeszcze nie wiemy, czy jego pauza to kwestia dni czy tygodni – powiedział Arteta cytowany przez serwis “Kanonierzy.com”.

Thomas Partey w obecnie trwającej kampanii rozegrał zaledwie pięć spotkań w koszulce Arsenalu. 30-latek w końcówce listopada nabawił się kontuzji uda, która wykluczyła go z gry na dłuższy czas. Teraz jego powrót na boisku się przedłuży.

