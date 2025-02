Salah pobił sześć rekordów w meczu z Man City! Niesamowite

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Wieczór marzeń Mohameda Salaha na Etihad Stadium

Liverpool w ramach 26. kolejki udał się na wyjazdowe spotkanie z aktualnym mistrzem Anglii – Manchesterem City. Przed meczem obie drużyny dzieliło w tabeli 17 punktów. Natomiast po spotkaniu strata Obywateli wzrosła o kolejne 3 oczka. Wszystko przez to, że The Reds nie dali szans gospodarzom, wygrywając (2:0) po golach Mohameda Salaha i Dominika Szoboszlaia.

Niedzielne spotkanie Manchester City – Liverpool z pewnością zapamięta Mohamed Salah. Egipcjanin nie tylko zdobył bramkę i zaliczył asystę, ale również pobił aż sześć rekordów. O szczegółach napisał portal Squawka na portalu X.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Lista rekordów, które pobił Mohamed Salah w meczu z Manchesterem City:

Jest pierwszym piłkarzem w historii Premier League, który brał udział w ponad 40 bramkach w dwóch różnych sezonach

Salah to pierwszy piłkarz z TOP5 lig w Europie, który brał bezpośredni udział w min. 50 golach we wszystkich rozgrywkach w sezonie 2024/2025

Strzelił gola i zaliczył asystę w 11 meczach Premier League w tym sezonie – To najwięcej w jednym sezonie w TOP5 lig w Europie od czasów Leo Messiego w Barcelonie w sezonie 2014/2015 (11)

Salah zanotował najwięcej asyst w historii Liverpoolu w pojedynczym sezonie w Premier League (16)

Jest pierwszym piłkarzem w historii Premier League, który zdobył gola i zaliczył asystę w obu meczach przeciwko aktualnemu mistrzowi

Salah to pierwszy piłkarz w historii Premier League, który zdobył +25 goli i zaliczył +15 asyst w jednym sezonie

Choć jest dopiero Luty, a do końca sezonu pozostały mniej więcej trzy miesiące, to Salah ma na swoim koncie 30 goli i 21 asyst w 38 meczach we wszystkich rozgrywkach. Na chwilę obecną wciąż nie wiadomo, gdzie będzie grał w przyszłej kampanii, ponieważ jego umowa z Liverpoolem wygasa w czerwcu.