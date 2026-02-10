Real Madryt chce zawodnika z Premier League. Hiszpanie planują transferowy hit

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Real Madryt spogląda na Eli Kroupiego. Bournemouth szykuje nowy kontrakt

Real Madryt, Paris Saint-Germain oraz Liverpool uważnie monitorują Eli Kroupiego, który błyszczy w tym sezonie w barwach AFC Bournemouth. 19-letni napastnik w obecnym sezonie Premier League strzelił już osiem bramek w 20 spotkaniach i coraz głośniej mówi się o nim w kontekście letniego transferu. Wiele wskazuje na to, że snajper otrzyma atrakcyjne oferty z wielkich klubów.

Kroupi trafił do Bournemouth latem ubiegłego roku za raptem 13 milionów euro z FC Lorient i bardzo szybko stał się jednym z największych objawień sezonu w Anglii. Jego dynamiczny rozwój, inteligentne poruszanie się na boisku i skuteczność w ataku sprawiły, że stał się jednym z najpilniej obserwowanych młodych napastników w Europie.

W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ze strony europejskich gigantów, Bournemouth przygotowuje się do kluczowych działań kontraktowych. Klub planuje zaoferować Kroupiemu nową umowę, która miałaby zabezpieczyć jego przyszłość na Vitality Stadium i wzmocnić pozycję klubu w przypadku potencjalnych ofert transferowych.

Propozycja ma przypominać kontrakt, który podpisał Antoine Semenyo, zaledwie sześć miesięcy przed swoim transferem do Manchesteru City. Celem Bournemouth jest nie tylko zatrzymanie zawodnika na dłużej, ale także jasne wyznaczenie jego roli. Władze klubu doskonale zdają sobie sprawę, że nadchodzące lato może przynieść konkretne ruchy ze strony europejskich marek, dlatego chcą działać z wyprzedzeniem. Obecny kontrakt Francuza w angielskim klubie obowiązuje do czerwca 2030 roku.