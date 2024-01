Piotr Zieliński na rozdrożu. Wyznaczono datę decyzji

IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński zastanawia się nad swoją przyszłością

Pomocnik jest łączony z Interem i ma ofertę nowej umowy od Napoli

Decyzję ma podjąć już niedługo

Piotr Zieliński wybiera pomiędzy Napoli a Interem

Piotr Zieliński stoi przed arcytrudną decyzją w sprawie swojej przyszłości. Jak informują włoskie media, pomocnik reprezentacji Polski ma ofertę nowego kontraktu z Napoli, ale jednocześnie prowadzi rozmowy z Interem Mediolan.

Mistrzowie Włoch nie popisali się, bo ponoć zaoferowali Polakowi kontrakt z mniejszymi zarobkami, niż ma do tej pory. Właśnie to, a także przedłużający się kryzys drużyny, może skłonić Zielińskiego do odejścia.

Medialne spekulacje nie mają końca, ale istnieje cień szansy, że wszystko rozstrzygnie się w przeciągu tygodnia. Według Calciomercato Piotr Zieliński podejmie decyzję podczas Superpucharu Włoch, który zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej. Finał tych rozgrywek zaplanowano na 22 stycznia, więc najpóźniej wtedy ma nastąpić przełom.