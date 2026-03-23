Pietuszewski ocenił transfer do Porto. „Na pewno o tym nie myślałem”

Oskar Pietuszewski zimą trafił z Jagiellonii Białystok do FC Porto. Polski skrzydłowy nie spodziewał się, że tak szybko będzie stanowił o sile portugalskiego giganta. Swoimi odczuciami podzielił się w programie "Foot Truck".

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Oskar Pietuszewski

Pietuszewski zadowolony z transferu. To przerosło jego oczekiwania

Oskar Pietuszewski podczas zimowego okienka zamienił Jagiellonię Białystok na FC Porto. Klub z Podlasia na jego sprzedaży zarobił osiem milionów euro, choć ta kwota może jeszcze wzrosnąć w przypadku spełnienia bonusów. Młodziutki skrzydłowy bardzo szybko odnalazł się w nowym otoczeniu i już teraz jest jedną z gwiazd ofensywy. W niedzielę dołożył do swojego dorobku kolejną asystę, pomagając drużynie w osiągnięciu wygranej.

Świetna passa trwa, bowiem teraz Pietuszewski będzie miał szansę, aby zadebiutować w seniorskiej reprezentacji Polski. 17-latek ma świadomość, że decyzja o transferze nie była łatwa i podjął ją po długich konsultacjach oraz rozważaniach. Wybrał FC Porto, gdzie mógł się rozwijać od pierwszego dnia. Nie spodziewał się natomiast, że tak szybko wskoczy do gry.

– Na pewno była to przemyślana decyzja. Nie było tak, że przyszło Porto i od razu stwierdziliśmy, że tam idziemy. Myślę, że jak na razie jest to bardzo dobry wybór i kolejny krok. Zależało mi na tym, aby się rozwijać i stąd trafić do jednego z tych klubów, o których się marzy. (…) Na pewno nie myślałem, że od razu będę grał. Cieszę się, że przekonałem trenera, że mogę pomóc drużynie i teraz są tego owoce. Oby tak dalej – przyznał Pietuszewski w wywiadzie na kanale „Foot Truck”.