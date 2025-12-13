Milik czekał na to 550 dni. W końcu się udało

Milik melduje się w JTC. Kiedy znowu zagra?
Kiedy Arkadiusz Milik rozegrał swój ostatni mecz? Tuż przed Mistrzostwami Europy 2024 reprezentant Polski doznał poważnej kontuzji kolana w towarzyskim starciu z Ukrainą. Od 7 czerwca napastnik Juventusu nie pojawił się na boisku. Natomiast koszulki meczowej Starej Damy nie założył od 25 maja i pojedynku z Monzą w 38. kolejce Serie A.
Gdy wydawało się, że 31-latek jest już o krok od ponownego zameldowania się na murawie, musiał zmierzyć się z kolejnymi problemami. Tym razem dotyczyły one łydki. Milik opuścił cały sezon 2024/25 i nie uczestniczył w przygotowaniach do następnych rozgrywek.
Jednak wszystko wskazuje na to, że snajper Bianconerich w końcu wróci do gry. Nicolo Schira poinformował, że Polak po aż 550 dniach nieobecność uczestniczył w zajęciach grupowych w Juventus Training Center. To oznacza, że w ciągu kilkunastu dni lub kilku najbliższych tygodniu zostanie włączony do kadry meczowej. Mimo pozytywnych wieści trudno wskazać dokładną datę.