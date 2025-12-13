Milik czekał na to 550 dni. W końcu się udało

22:04, 13. grudnia 2025
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Nicolo Schira

Arkadiusz Milik walczy o powrót na boisko. Napastnik po długiej nieobecności pojawił się w Continassie. W Juventus Training Center wziął udział w zajęciach grupowych, o czym poinformował Nicolo Schira.

Arkadiusz Milik
Giuseppe Maffia/ Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik melduje się w JTC. Kiedy znowu zagra?

Kiedy Arkadiusz Milik rozegrał swój ostatni mecz? Tuż przed Mistrzostwami Europy 2024 reprezentant Polski doznał poważnej kontuzji kolana w towarzyskim starciu z Ukrainą. Od 7 czerwca napastnik Juventusu nie pojawił się na boisku. Natomiast koszulki meczowej Starej Damy nie założył od 25 maja i pojedynku z Monzą w 38. kolejce Serie A.

Gdy wydawało się, że 31-latek jest już o krok od ponownego zameldowania się na murawie, musiał zmierzyć się z kolejnymi problemami. Tym razem dotyczyły one łydki. Milik opuścił cały sezon 2024/25 i nie uczestniczył w przygotowaniach do następnych rozgrywek.

Jednak wszystko wskazuje na to, że snajper Bianconerich w końcu wróci do gry. Nicolo Schira poinformował, że Polak po aż 550 dniach nieobecność uczestniczył w zajęciach grupowych w Juventus Training Center. To oznacza, że w ciągu kilkunastu dni lub kilku najbliższych tygodniu zostanie włączony do kadry meczowej. Mimo pozytywnych wieści trudno wskazać dokładną datę.

