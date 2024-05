Media: Wisła Kraków straci miliony złotych. Główny sponsor ma się wycofać!

fot. Pressfocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Wisła Kraków straci wielkiego sponsora?

Wisła Kraków przeżywa gorzko-słodki sezon. Po raz pierwszy od wielu lat zdobyła trofeum, bowiem na początku maja pokonała Pogoń Szczecin w finale Pucharu Polski. Dramatyczna jest z kolei jej postawa w pierwszoligowych rozgrywkach. Przed ostatnią kolejką nie jest pewna udziału w barażach, a miejsce poniżej pierwszej szóstki byłoby najgorszym wynikiem w historii klubu.

Biała Gwiazda zajmuje obecnie dziewiątą lokatę, a w ostatniej kolejce zagra u siebie z Termalicą. Oprócz swojego zwycięstwa, potrzebuje potknięć innych drużyn, aby wskoczyć do strefy barażowej. Brak awansu do Ekstraklasy będzie oznaczać olbrzymie problemy finansowe, co zapowiadał już sam prezes Jarosław Królewski. Konieczne będzie zmniejszenie kosztów przeznaczanych na drużynę, a to może się oczywiście wiązać z gorszym poziomem sportowym.

Im bliżej końca sezonu, tym sytuacja Wisły Kraków jest coraz trudniejsza. Mateusz Miga na łamach portalu sport.tvp.pl donosi, że klub po sezonie ma stracić swojego największego sponsora, czyli Orlen Oil. Spółka skarbu państwa gwarantowała przychody na poziomie 5-6 milionów złotych rocznie. Byłby to potężny cios dla pierwszoligowej drużyny, która może stać się ofiarą nowej polityki, polegającej na wycofywaniu się państwowych firm z klubów piłkarskich.

Część tej kwoty zostanie zabezpieczona przez współpracę z firmą bukmacherską, do której dojdzie od przyszłego sezonu. Nie wiadomo natomiast jeszcze, jak finalnie będą wyglądały szczegóły umowy sponsorskiej.