Man United był zainteresowany pomocnikiem. Hiszpański gigant zablokował transfer

Conor Gallagher mógł dołączyć do Manchesteru United

Manchester United po raz pierwszy w tym sezonie sięgnął po pełną pulę punktów w Premier League, triumfując w trzeciej kolejce nad Burnley na Old Trafford (3:2). Bohaterem spotkania został Bruno Fernandes, który w doliczonym czasie gry pewnie wykorzystał rzut karny, rehabilitując się za niewykorzystaną jedenastkę w poprzednim meczu z Fulham (1:1) na Craven Cottage.

Latem trener Ruben Amorim dokonał znaczącej przebudowy ofensywy. Do zespołu dołączyli Benjamin Sesko, Matheus Cunha oraz Bryan Mbeumo. Klub był również łączony z powrotem Danny’ego Welbecka, lecz 34-letni wychowanek Czerwonych Diabłów nie przeszedł do ekipy portugalskiego menedżera, gdyż Brighton nie wyraziło zgody na jego odejście.

Okazuje się, że w planach transferowych Manchesteru United znalazł się również Conor Gallagher. Według Fabrizio Romano, w ostatnich dniach letniego okna klub próbował pozyskać Anglika z Atletico Madryt na zasadzie wypożyczenia, licząc na wzmocnienie środkowej linii zawodnikiem, który w minionym sezonie imponował formą.

Włodarze hiszpańskiego klubu nie byli zainteresowani wypożyczeniem swojego piłkarza. Klub jasno zakomunikował, że nie planuje oddawać Gallaghera, nawet tymczasowo, do innego zespołu. Co ciekawe, identyczną odpowiedź otrzymali przedstawiciele Crystal Palace tydzień wcześniej.

Decyzja Atletico, że Gallagher pozostanie w Madrycie przynajmniej do stycznia, a jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2029 roku. W tym sezonie 25-latek rozegrał trzy mecze w La Liga, spędzając łącznie na boisku zaledwie 85 minut.