Liverpool może stracić gwiazdę. Chce grać dla Realu Madryt

Dominik Szoboszlai od pewnego czasu jest łączony z Realem Madryt. Jak podaje Marca, selekcjoner reprezentacji Węgier ujawnił marzenie swojego podopiecznego.

Dominik Szoboszlai marzy o dołączeniu do Realu Madryt

Dominik Szoboszlai jest jednym z najważniejszych piłkarzy Liverpoolu. Od momentu dołączenia do zespołu w 2023 roku rozegrał prawie 130 meczów i miał udział przy niemal 50 bramkach. Nic więc dziwnego, że pomocnik oczekuje podwyżki wynagrodzenia, tym bardziej że nazwisko lidera środka pola zaczęło ostatnio być łączone z transferem do Realu Madryt.

Co ciekawe plotki podsycił Marco Rossi, który doskonale zna zawodnika od czasów jego dzieciństwa. Selekcjoner reprezentacji Węgier stwierdził, że gra dla Królewskich zawsze była największym marzeniem 25-latka.

– Odkąd zaczął grać w piłkę nożną jako dziecko, Real Madryt zawsze był jego marzeniem – powiedział Włoch.

– Nie wiem, czy będzie w stanie zrobić ten krok, bo decyzja nie zależy tylko od niego, ale także od jego klubu – dodał.

Zarząd The Reds na pewno nie będzie chciał sprzedawać gwiazdora, który ma ważny kontrakt do 2028 roku. Nie można też wykluczyć opcji, że podpisze on nową umowę i zostanie w Premier League na dłużej, co podkreślił także trener.

– Absolutnie nie wykluczam, że zostanie w Liverpoolu i odnowi tam kontrakt, zwłaszcza że jest w klubie bardzo ceniony – podsumował.

Jeśli Szoboszlai nie przedłuży w najbliższym czasie umowy, to wiele wskazuje na to, że podczas najbliższych okienek kibice będą mogli śledzić sagę transferową związaną z Węgrem.

