Kolejny mecz w Ekstraklasie przełożony. Oficjalne potwierdzenie

PressFocus Na zdjęciu: baner Ekstraklasy

Mecz Legia – Jagiellonia przełożony

Legia Warszawa nie zdołała awansować do 4. rundy eliminacji Ligi Europy. W pierwszym meczu z AEK Larnaka przegrała na wyjeździe (1:4), a w rewanżu przy Łazienkowskiej wygrała (2:1) po golach Jeana-Pierre’a Nsame i Milety Rajovicia. Wynik dwumeczu przesądził o odpadnięciu Wojskowych z tych rozgrywek, ale podopieczni Edwarda Iordanescu wciąż mają szansę na grę w Europie. Czeka ich teraz starcie ze szkockim Hibernian FC o awans do fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

Warto zaznaczyć, że stołeczny klub już wcześniej złożył wniosek o przełożenie meczu 6. kolejki PKO BP Ekstraklasy z Jagiellonią Białystok. – Musimy zapewnić sobie więcej czasu na pracę, bo naszym celem jest zdobycie mistrzostwa Polski i wprowadzenie drużyny do Europy. Każdy dzień spędzony z zespołem na boisku jest bardzo istotny – tłumaczył szkoleniowiec.

Decyzja została już zatwierdzona przez władze Ekstraklasy. Spotkanie, które pierwotnie miało odbyć się 24 sierpnia 2025 roku, zostało przeniesione na termin rezerwowy – między 23 a 25 września 2025 roku. Dokładny dzień i godzina meczu zostaną ustalone w porozumieniu z głównym nadawcą telewizyjnym.

Dla Legii awans do fazy ligowej LK jest nie tylko kwestią prestiżu, ale również ogromnym zastrzykiem finansowym. Przełożenie meczu z Jagiellonią ma pozwolić drużynie w pełni skoncentrować się na decydującym dwumeczu o dalszą grę w Europie. W ubiegłym sezonie Wojskowi dotarli do ćwierćfinału Ligi Konferencji i odpadli z gigantem Premier League – Chelsea.