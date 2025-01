Juventus – Milan: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2025)

Juventus - Milan: typy i kursy na Superpuchar Włoch. W piątek w drugim półfinale Stara Dama i Rossoneri powalczą o awans do finału. Nieco większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Thiago Motty. Sprawdź typy na mecz Juventus - Milan.

Juventus FC AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2025 14:54 .

Juventus – Milan: typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania Juventus – Milan będzie drużyna z Turynu. Biorąc jednak pod uwagę problemy po stronie obu drużyn, trudno wyrokować, jakim rezultatem zakończy się to spotkanie. Sytuacji nie poprawiają również bezpośrednie mecze obu drużyn, które w ostatnim czasie są bardzo wyrównane i często kończą się bezbramkowym remisem bądź o wyniku przesądza jedna bramka. Dlatego proponuje typ dotyczący rzutów rożnych. Zarówno Stara Dama, jak i Rossoneri w ostatnich czterech z pięciu meczów zawsze pokrywali linię powyżej 8.5 kornerów. Mój typ: powyżej 8.5 rzutów rożnych.

Juventus – Milan: ostatnie wyniki

Stara Dama od 14. spotkań jest niepokonana we wszystkich rozgrywkach. Mimo to kibice Juventusu nie mają zbyt dużych powodów do radości, bowiem aż 9 meczów kończyło się podziałem punktów. Zgubione punkty w Serie A sprawiają, że drużyna Thiago Motty zajmuje dopiero 6. miejsce w lidze. Ostatnio jeden punkt za remis zdobyli w rywalizacji z Fiorentiną (2:2), Venezią (2:2) i Bologną (2:2). Zaś komplet punktów udało im się wywalczyć przeciwko Monzie (2:1) i Cagliari (4:0).

Milan po ostatnim remisie z Romą (1:1) zdecydował się zmienić trenera. Paulo Fonseca nie sprawdził się w roli szkoleniowca, zostawiając drużynę na odległym 8. miejscu ze stratą 14 punktów do lidera rozgrywek. Podziałem punktów zakończyła się również potyczka z niżej notowaną Genoą (0:0). Natomiast w starciu z Atalantą Rossoneri przegrali (1:2). Ostatnie zwycięstwo na krajowym podwórku, to skromna wygrana z Hellasem Werona (1:0).

Juventus – Milan: historia

W tym sezonie Juventus rywalizował z Milanem w spotkaniu 13. kolejki Serie A. Starcie na San Siro zakończyło się bezbramkowym remisem. Identycznym rezultatem skończyła się potyczka w poprzednim sezonie, lecz wtedy starcie odbywało się w Turynie. Wcześniej dwukrotnie górą była Stara Dama, wygrywając z mediolańczykami w lidze (1:0) oraz w sparingu po rzutach karnych, gdy w regulaminowym czasie gry był remis (2:2).

Juventus – Milan: kursy bukmacherskie

Zarówno Juventus, jak i Milan nie są w najlepszej formie, lecz bukmacherzy większe szanse na awans do finału dają Starej Damie. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Thiago Motty w regulaminowym czasie gry wynosi u bukmachera STS 2.30. Natomiast awans do 90. minuty Milanu oszacowano ze współczynnikiem 3.00. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem można zagrać z kursem 3.20.

Juventus FC Remis AC Milan 2.30 3.20 3.00 2.30 3.20 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 stycznia 2025 14:54 .

Juventus – Milan: kto wygra?

Juventus – Milan: przewidywane składy

W obu drużynach zabraknie kilku zawodników ze względu na kontuzje. Thiago Motta na pewno nie będzie mógł skorzystać z takich piłkarzy jak Bremer, Arkadiusz Milik, Timothy Weah czy Juan Cabal. Z kolei Sergio Conceicao ma większy ból głowy, bowiem z gry wyłączeni są Samuel Chukwueze, Luka Jović, Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor i Yunus Musah.

Juventus: Di Gregorio – Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso – Locatelli, Thuram – Conceicao, Koopmeiners, Yildiz – Vlahovic

Milan: Maignan – Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez – Pulisic, Fofana, Reijnders, Jimenez – Abraham, Morata

Juventus – Milan: transmisja meczu

Półfinałowe spotkanie Juventus – Milan w Superpucharze Włoch będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w piątek (3 stycznia) o godzinie 20:00 na stadionie Kingdom Arena w Rijadzie.

