Juventus – Milan: typy, kursy, zapowiedź (03.01.2025)

Juventus - Milan: typy i kursy na Superpuchar Włoch. W piątek w drugim półfinale Stara Dama i Rossoneri powalczą o awans do finału. Nieco większe szanse na zwycięstwo mają podopieczni Thiago Motty. Sprawdź typy na mecz Juventus - Milan.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Dusan Vlahović

Juventus FC AC Milan Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2025 08:22 .

Juventus – Milan: typy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem piątkowego spotkania Juventus – Milan będzie drużyna z Turynu. Biorąc jednak pod uwagę problemy po stronie obu drużyn, trudno wyrokować, jakim rezultatem zakończy się to spotkanie. Sytuacji nie poprawiają również bezpośrednie mecze obu drużyn, które w ostatnim czasie są bardzo wyrównane i często kończą się bezbramkowym remisem bądź o wyniku przesądza jedna bramka. Dlatego proponuje typ dotyczący rzutów rożnych. Zarówno Stara Dama, jak i Rossoneri w ostatnich czterech z pięciu meczów zawsze pokrywali linię powyżej 8.5 kornerów. Mój typ: powyżej 8.5 rzutów rożnych.

STS 1.70 Powyżej 8.5 rzutów rożnych Zagraj!

Bonus 200 zł za gola Juventusu lub Milanu

STS na piątkowe spotkanie przygotował specjalną ofertę. Oferuje bonus 200 zł za wytypowanie drużyny, która zdobędzie przynajmniej jednego gola w podstawowym czasie gry. Poniżej wyjaśniamy jak odebrać bonus.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie min. 50 zł Postaw za 2 zł pierwszy po rejestracji konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie drużyny z golem w meczu Juventus – Milan (podstawowy czas gry) Jeżeli kupon okaże się trafiony, otrzymasz od STS dodatkowo bonus 200 zł

Juventus – Milan: ostatnie wyniki

Stara Dama od 14. spotkań jest niepokonana we wszystkich rozgrywkach. Mimo to kibice Juventusu nie mają zbyt dużych powodów do radości, bowiem aż 9 meczów kończyło się podziałem punktów. Zgubione punkty w Serie A sprawiają, że drużyna Thiago Motty zajmuje dopiero 6. miejsce w lidze. Ostatnio jeden punkt za remis zdobyli w rywalizacji z Fiorentiną (2:2), Venezią (2:2) i Bologną (2:2). Zaś komplet punktów udało im się wywalczyć przeciwko Monzie (2:1) i Cagliari (4:0).

Sprawdź także: tabela Serie A

Milan po ostatnim remisie z Romą (1:1) zdecydował się zmienić trenera. Paulo Fonseca nie sprawdził się w roli szkoleniowca, zostawiając drużynę na odległym 8. miejscu ze stratą 14 punktów do lidera rozgrywek. Podziałem punktów zakończyła się również potyczka z niżej notowaną Genoą (0:0). Natomiast w starciu z Atalantą Rossoneri przegrali (1:2). Ostatnie zwycięstwo na krajowym podwórku, to skromna wygrana z Hellasem Werona (1:0).

Juventus – Milan: historia

W tym sezonie Juventus rywalizował z Milanem w spotkaniu 13. kolejki Serie A. Starcie na San Siro zakończyło się bezbramkowym remisem. Identycznym rezultatem skończyła się potyczka w poprzednim sezonie, lecz wtedy starcie odbywało się w Turynie. Wcześniej dwukrotnie górą była Stara Dama, wygrywając z mediolańczykami w lidze (1:0) oraz w sparingu po rzutach karnych, gdy w regulaminowym czasie gry był remis (2:2).

Juventus – Milan: kursy bukmacherskie

Zarówno Juventus, jak i Milan nie są w najlepszej formie, lecz bukmacherzy większe szanse na awans do finału dają Starej Damie. Kurs na zwycięstwo podopiecznych Thiago Motty w regulaminowym czasie gry wynosi u bukmachera STS 2.30. Natomiast awans do 90. minuty Milanu oszacowano ze współczynnikiem 3.00. Zdarzenie, że mecz zakończy się remisem można zagrać z kursem 3.20.

Juventus FC Remis AC Milan 2.40 3.20 3.10 2.40 3.20 3.10 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 stycznia 2025 08:22 .

Juventus – Milan: kto wygra?

Kto awansuje do finału Superpucharu Włoch? Juventus

Milan Juventus 67%

Milan 33% 6+ Votes

Juventus – Milan: przewidywane składy

W obu drużynach zabraknie kilku zawodników ze względu na kontuzje. Thiago Motta na pewno nie będzie mógł skorzystać z takich piłkarzy jak Bremer, Arkadiusz Milik, Timothy Weah czy Juan Cabal. Z kolei Sergio Conceicao ma większy ból głowy, bowiem z gry wyłączeni są Samuel Chukwueze, Luka Jović, Rafael Leao, Ruben Loftus-Cheek, Noah Okafor i Yunus Musah.

Juventus: Di Gregorio – Savona, Kalulu, Gatti, Cambiaso – Locatelli, Thuram – Conceicao, Koopmeiners, Yildiz – Vlahovic

Milan: Maignan – Emerson, Gabbia, Thiaw, Hernandez – Pulisic, Fofana, Reijnders, Jimenez – Abraham, Morata

Juventus – Milan: transmisja meczu

Półfinałowe spotkanie Juventus – Milan w Superpucharze Włoch będzie transmitowane w telewizji na kanale Polsat Sport 2 oraz w internecie w usłudze Polsat Box Go. Mecz odbędzie się w piątek (3 stycznia) o godzinie 20:00 na stadionie Kingdom Arena w Rijadzie.

