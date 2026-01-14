Guler czeka na decyzję Realu Madryt. Może odejść do giganta

Arda Guler po zmianie trenera może opuścić Real Madryt. U Xabiego Alonso był ważnym zawodnikiem. Teraz jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania. Sytuację może wykorzystać Arsenal.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Arda Guler

Arsenal w blokach startowych po transfer Ardy Gulera

Arda Guler trafił do Realu Madryt latem 2023 roku z Fenerbahce, które otrzymało za niego ok. 26 milionów euro. Przygoda ofensywnego pomocnika z drużyną Królewskich to istny rollercoaster. U Carlo Ancelottiego był jedynie uzupełnieniem składu i zawodnikiem do rotacji. Z kolei Xabi Alonso zrobił z niego ważnego piłkarza wyjściowej jedenastki, co przełożyło się na świetny start w sezonie 2025/2026.

W tym sezonie rozegrał już 28 spotkań, w których spędził na boisku 1668 minut. Dla porównania w poprzedniej kampanii, gdy trenerem był „Carletto”, turecki pomocnik rozegrał 2197 minut w 49 meczach. Do pobicia tego wyniku potrzebuje jedynie dziewięciu spotkań w pełnym wymiarze czasu. Natomiast przyszłości wychowanka Fenerbahce stanęła pod znakiem zapytania przez odejście Alonso.

Daily Star przekonuje, że Guler czeka na rozwój wydarzeń i decyzję, jaką podejmie Alvaro Arbeloa. Jeśli pomocnik ponownie stanie się tylko rezerwowym, niewykluczone, że w najbliższej przyszłości, czyli latem odejdzie z klubu. Sytuację 20-latka bacznie obserwuje Arsenal.

Kanonierzy są gotowi, żeby wkroczyć do akcji, jeśli będzie możliwość, aby pozyskać Gulera. To nie pierwszy raz, gdy Londyńczycy są łączeni z transferem utalentowanego piłkarza. Jakiś czas temu media pisały o możliwej ofercie w wysokości 80 milionów euro.