Górnik Zabrze - Legia Warszawa: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem Górnika i Legii będzie dostępny zarówno w TV, jak i online.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Górnika Zabrze

Górnik Zabrze – Legia Warszawa: gdzie oglądać?

Niedzielny szlagier na Arena Zabrze zapowiada się pasjonująco. Mecz będzie można zobaczyć nie tylko w telewizji, ale też w internecie. Wiadomo, że głównym nadawcą PKO BP Ekstraklasy jest CANAL+. Jednocześnie rywalizacje można śledzić na antenach telewizyjnych, ale tez w usłudze streamingowej. Można z niej korzystać na tylko na urządzeniach mobilnych, ale także na Smart TV.

Górnik Zabrze i Legia Warszawa to drużyny, dzielące w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica czterech punktów. 14-krotny mistrz Polski jest obecnie liderem rozgrywek. Z kolei na szóstym miejscu plasują się Wojskowi. Zabrzanie przystąpią do rywalizacji, będąc od czterech meczów bez porażki. Z kolei Legia ma za sobą przegrane starcie w europejskich pucharach z Samsunsporem.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Górnik Zabrze – Legia Warszawa: transmisja w TV

Transmisja ze starcia Górnik Zabrze – Legia Warszawa rozpocznie się w niedzielę, 5 października o godzinie 20:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Kamil Kosowski.

Górnik Zabrze – Legia Warszawa: stream online

Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport dostęp do stacji CANAL+ jest w cenie 65 zł miesięcznie przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

wygraną Legii

remisem wygraną Górnika

wygraną Legii

remisem 0 Votes

Kiedy i o której mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa? Spotkanie Górnik Zabrze – Legia Warszawa rozpocznie się w niedzielę, 5 października o godzinie 20:15. Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Legia Warszawa? Transmisję ze spotkania Górnik Zabrze – Legia Warszawa można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.