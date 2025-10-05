Górnik Zabrze – Legia Warszawa: gdzie oglądać?
Niedzielny szlagier na Arena Zabrze zapowiada się pasjonująco. Mecz będzie można zobaczyć nie tylko w telewizji, ale też w internecie. Wiadomo, że głównym nadawcą PKO BP Ekstraklasy jest CANAL+. Jednocześnie rywalizacje można śledzić na antenach telewizyjnych, ale tez w usłudze streamingowej. Można z niej korzystać na tylko na urządzeniach mobilnych, ale także na Smart TV.
Górnik Zabrze i Legia Warszawa to drużyny, dzielące w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica czterech punktów. 14-krotny mistrz Polski jest obecnie liderem rozgrywek. Z kolei na szóstym miejscu plasują się Wojskowi. Zabrzanie przystąpią do rywalizacji, będąc od czterech meczów bez porażki. Z kolei Legia ma za sobą przegrane starcie w europejskich pucharach z Samsunsporem.
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: transmisja w TV
Transmisja ze starcia Górnik Zabrze – Legia Warszawa rozpocznie się w niedzielę, 5 października o godzinie 20:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Robert Skrzyński i Kamil Kosowski.
Górnik Zabrze – Legia Warszawa: stream online
Spotkanie będzie dostępne również online na platformie streamingowej CANAL+. Aktualnie w pakiecie Super Sport dostęp do stacji CANAL+ jest w cenie 65 zł miesięcznie przy zobowiązaniu na 12 miesięcy.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika
- wygraną Legii
- remisem
